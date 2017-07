Journée internationale du football pour l’amitié deux Algériens au camp d’entraînement du programme à St. Petersburg

Les jeunes joueurs du MC Alger, Abderrazak Hahad et Ibrahim Khellil, apprenti journaliste, ont intégré le camp de formation du programme «Le football pour l’amitié», à Saint-Pétersbourg (Russie), a-t-on appris hier des responsables de l'organisation et membres de l'Agence de communication de la filière du groupe Gazprom en Algérie, initiateur de l'événement et partenaire officiel de la FIFA.

Le camp, qui durera 3 jours, est composé d’ateliers autour des neuf valeurs du programme : l’amitié, l’égalité, l’équité, la santé, le dévouement, la paix, la victoire, les traditions et l’honneur. Il inclut également des entraînements pour les jeunes footballeurs ainsi que des activités «visant à briser la glace et rapprocher les enfants, venus de 64 nations, malgré les différences culturelles, linguistiques et ethniques», explique la même source. À l’issue du camp d’entraînement, Hahad prendra part au tournoi international au sein de l’équipe blanche regroupant l’Algérie, l’Egypte, la Slovaquie, l’Italie, le Danemark, l’Autriche, l’Iran et la Russie. Son compatriote, Ibrahim Khellil, jouera le rôle de reporter et relatera l'événement avec des articles publiés sur le journal officiel du programme "Le football pour l’amitié", ajoute la responsable, Asma Madjer. L'Algérie avait célébré, en mai dernier, la Journée internationale du football pour l'amitié, avec l'élaboration d'un riche programme conçu dans ce sens pour les enfants à Alger, avec la participation des U12 du MC Alger et de Thénia (Boumerdès). «Je suis très content d’être présent dans ce programme. Je rencontre des jeunes de mon âge des quatre coins du monde pour apprendre le métier de journaliste avec l'aide et les conseils précieux des professionnels qui nous entourent», a déclaré Khellil. Pour sa part, Abderrazak Hahad qualifie sa présence en Russie de «rêve». «Je joue au MC Alger, un des meilleurs clubs formateurs en Algérie. Participer au tournoi «Le football pour l’amitié» est une opportunité qui me permet de découvrir un nouveau pays, me faire de nouveaux amis et évaluer mon niveau par rapport à d’autres joueurs de mon âge évoluant en Afrique, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine», a-t-il indiqué. À l’issue du camp d’entraînement et du tournoi international de football, les deux Algériens prendront part à des excursions dans la ville de Saint-Pétersbourg et assisteront à la finale de la coupe des Confédérations entre le Chili et l'Allemagne, dimanche en Russie. Il est à rappeler que le projet social international à destination des enfants «Le football pour l’amitié» a été mis en place par Gazprom dans le cadre de ses programmes pour enfants. Le but du projet est de développer le football pour les jeunes et d’encourager la tolérance et le respect à travers les différentes cultures et ethnies chez les enfants du monde entier. Le forum international des enfants du «Football pour l’amitié», qui a lieu chaque année, est l’événement le plus important du programme, rassemblant des joueurs âgés de 12 à 14 ans des meilleurs clubs de football. Le premier forum s’est tenu à Londres le 25 mai 2013.