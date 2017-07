Madoui : « La préparation sur gazon synthétique et l’absence d’un stage spécial n’auront pas d’effet sur l’ESS »

La préparation sur gazon synthétique et l’absence d’un stage spécial pour la finale n’auront pas d’effet sur l’ES Sétif en finale de la coupe d’Algérie qui l’opposera mercredi au CR Belouizdad, a assuré samedi à Sétif, Kheireddine Madoui, entraîneur de l’ESS. Au lieu du stage initialement prévu du 2 au 5 juillet au Centre technique national de Sidi Moussa, l’ESS s’est contentée de faire sa préparation à Sétif entre le stade du 8-Mai 1945 et l’École nationale des sports olympiques qui dispose de toutes les structures et équipements de préparation, a indiqué le technicien sétifien, dans une conférence de presse, en marge de la présentation de la maquette de la coupe d’Algérie au siège de l’ESS, sis cité Beau Marché. À une question sur l’effet des conditions climatiques et le cumul de titres par le club, Madoui a soutenu que les joueurs sétifiens ont la capacité de s’adapter à toutes les conditions, y compris climatiques, estimant qu’être finaliste a en soi un effet motivant sur chaque joueur. La finale sera pleine de suspense entre deux équipes qui ont été les meilleures de la phase retour du championnat, a ajouté ce technicien, durant cette conférence de presse co-animée avec le président du comité d’organisation de la coupe d’Algérie, Ali Malek, le président du club Hassan Hammar, le capitaine d’équipe Abdelmoumène Djabou, le président de la société Black Eagle Azzeddine Arab et le directeur de la jeunesse et des sports Aziz Tahir. Madoui a en outre relevé qu’à la différence de la finale ESS/CRB de 2012, durant laquelle il fut entraîneur adjoint au technicien suisse Alain Geiger, la finale de 2017 est pour lui «plus lourde de responsabilités, de pression et de l’impérative concentration sur les petites et grandes choses».

Djabou : « La volonté fera la différence »

De son côté, Djabou a estimé que le match aura «un goût de revanche» pour le CRB, défait 2 à 1 en 2012, ajoutant que «nous nous attachons à bien préparer ce rendez-vous, notamment sur le plan moral, pour retourner avec la coupe à Sétif et la volonté fera la différence».

Ouverture des portes du stade du 5-Juillet dès 6h

Le président du comité d’organisation de la coupe d’Algérie a espéré, pour sa part, que cette finale puisse constituer une fête exemptée de tout dépassement, assurant que la concertation est menée avec toutes les parties concernées pour ouvrir le stade à partir de 6h afin de faciliter l’entrée des supporters.

Il a, en outre, affirmé que le nom de l’arbitre qui dirigera le match n’a pas été annoncé, et que les noms qui circulent actuellement ne sont que des «rumeurs», indiquant que l’arbitre sera un international algérien.

Vente des billets à Sétif pour les fans de l’Entente

Le directeur de la jeunesse et des sports a invité, par ailleurs, les supporteurs à ne pas se déplacer vers le stade avant d’acquérir leurs tickets, dont 25.000 seront vendus à Sétif, affirmant qu’après concertation avec la direction des transports, deux trains de 800 places chacun seront mobilisés pour le transport des supporters, en plus d’un grand nombre d’autocars. Le président de l’ESS a affirmé, au terme de la conférence de presse, que la crise financière qui secoue plusieurs clubs n’affecte pas l’ESS qui, a-t-il noté, poursuit normalement son opération de recrutement, dont la priorité est de maintenir les piliers actuels de la sélection, «la meilleure en Algérie actuellement».