Finale de Coupe d’Algérie de football, ESS-CRB : Badou Zaki : « remporter une 7e coupe »

«Le Chabab jouera à fond la finale de la coupe d’Algérie, ce mercredi face à l’Entente de Sétif. On fera le maximum pour remporter un 7e trophée pour marquer l’histoire de ce grand club», a affirmé l’entraîneur marocain du CRB, Badou Zaki, lors d’un point de presse hier au siège du club, sis au Caroubier, à l’occasion de la présentation de la coupe d’Algérie aux supporters bélouizdadis. À ses côtés, il y avait le capitaine du CRB, Tarek Cherfaoui, et le président du club, Ahmed Bouhafs.

«L’on s’attend évidemment à une confrontation très difficile devant un spécialiste de l’épreuve. Nous sommes aussi en finale, on a aussi toutes nos chances de brandir la coupe. Dans ce genre de rendez-vous, il ne faut pas trop calculer. Il faut y croire et jouer le match intelligemment, avec une seule idée en tête, gagner et donner de la joie et du bonheur à notre merveilleux public, qui le mérite bien», di-il. Badou Zaki a fait savoir qu’il axe son travail sur le mental et l’aspect tactique, et qu’il est convaincu que le Chabab est en mesure de terminer cette compétition Dame Coupe en apothéose.



« Les joueurs sont déterminés »



«Les joueurs sont déterminés. On fera en sorte de réussir le match qu’il faut, avec du beau jeu si possible. Ce n’est pas tous les jours que les joueurs ont la chance de disputer une finale de coupe. Ils doivent être absolument dans leur jour et se donner à fond pour battre l’ESS et réaliser le rêve des milliers de nos supporters et notre rêve à tous, à vrai dire. Nous tâcherons de sortir le grand jeu pour remporter cette finale. Les joueurs sont conscients de la mission qui les attend et de ce qu’ils auront à faire sur le terrain. Je suis vraiment fier d'eux, d'autant que depuis mon arrivée, ils ont fourni beaucoup durant cette saison. Ils ont réussi à atteindre la finale et a réaliser une belle remontée en championnat, avec une 6e place très honorable», a souligné hier le coach marocain du Chabab. Le CRB disputera en la circonstance la 10e finale de son histoire.



« L’ESS, un adversaire de taille, mais le Chabab a des atouts à faire valoir »



Badou Zaki reconnaît la valeur de l’adversaire, de surcroît champion d’Algérie en titre. Voulant savoir s’il l’appréhendait, le coach du Chabab rétorque : «L'ESS n'est plus à présenter, il s'agit de l’une des meilleures équipes d’Algérie et de surcroît l’une des plus titrées. Elle vient de gagner le championnat. Cela renseigne sur la valeur de l’Entente. Le CRB respecte l’ESS, mais ne la craint pas. Le Chabab est aussi un grand club avec des titres à son palmarès. Notre mission sera difficile, au même titre que l’équipe adverse. Cela dit, notre envie de remporter la coupe est encore plus grande. Lors du match disputé chez nous en championnat, nous avons réussi à battre l'Entente (1-0). Lors de la finale, les données ne seront pas les mêmes. Ça va se jouer sur de petits détails. Je pense que ça sera un match tactique qui va manquer de spectacle. Je pense que celui qui sera le plus concentré et qui parviendra à profiter des erreurs de l'adversaire, gagnera cette finale.» Pour Badou Zaki, tous les pronostics sont ouverts et tous les scénarios possibles. «Mon équipe a des atouts à faire valoir. J’espère qu’elle sera dans son jour mercredi, à l’occasion de ce grand rendez-vous attendu par tous, et notamment par les fans des deux équipes. J’espère que le fair-play règnera malgré l'enjeu, parce qu’il faut que le grand vainqueur de cette finale soit le football algérien», a-t-il tenu à préciser. Badou Zaki coachera en la circonstance son dernier match à la tête de la barre technique du CRB. Il confie avant de terminer son intervention : «J’espère quitter le Chabab et l'Algérie en remportant un trophée. C’est un souhait qui me tient à cœur. Mon expérience en Algérie m'a été bénéfique. Le CRB a eu ses heures de gloire par le passé, avec une riche histoire. J’ai pris l’équipe en mains dans un contexte difficile. Mais grâce aux efforts de tout un chacun, on a réussi à redresser la situation au moment où le Chabab était mal classé. Il nous reste une mission importante à accomplir pour mener le CRB vers la consécration. J’espère que mes joueurs soulèveront la coupe au coup de sifflet final de la rencontre.»

Pour rappel, le CRB aspire à décrocher sa 7e coupe d'Algérie après avoir remporté les éditions de 1966, 1969, 1970, 1978, 1995 et 2009.

Mohamed-Amine Azzouz

Les bélouizdadis en regroupement depuis hier

En prévision de la finale, les coéquipiers du capitaine Tarek Cherfaoui sont entrés hier en regroupement à l'hôtel Hani de Bab Ezzouar (est d'Alger), alors que les séances d'entraînement d’aujourd’hui et demain auront lieu au Centre technique national de Sidi Moussa.

Hamia incertain pour la finale

L'attaquant du CR Belouizdad Mohamed Amine Hamia, blessé au genou, reste incertain pour la finale de la Coupe d'Algérie de football face à l'ES Sétif, mercredi prochain au stade du 5-Juillet 1962 à 16h30, a annoncé hier l'entraîneur marocain du Chabab, Badou Zaki. «Le staff médical est en train de redoubler d'efforts pour accélérer la guérison de Hamia, pour lui permettre d'être prêt pour cette finale. Jusqu'à présent, rien n'indique qu'il pourra disputer cette rencontre», a indiqué Badou Zaki. Le deuxième meilleur buteur du précédent exercice (13 buts) a contracté une blessure au genou, après la demi-finale de Dame Coupe disputée le 20 juin dernier face à l'USM Bel-Abbès.

Les supporters seront mis dans les meilleures conditions

Les supporters qui se présenteront mercredi au stade du 5-Juillet pour assister à la finale de la Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif «seront mis dans les meilleures conditions possibles», a promis, hier à Alger, le président de la commission d'organisation de l'épreuve, Ali Malek. «Les portes du stade s'ouvriront à 6h, alors que le match est prévu à 16h30, avec la possibilité de se terminer au-delà de 19h, si cette finale s'étend aux prolongations ou aux tirs au but. Il est donc inconcevable que les gens passent tout ce temps sans nourriture et sans eau. C'est pourquoi nous nous engageons à réunir toutes les conditions nécessaires pour rendre cette longue attente la plus agréable possible. On s'engage à ce que toutes les conditions nécessaires soient réunies pour que cette finale soit un vrai moment de fête», a assuré Ali Malek, en marge d'un point de presse au complexe sportif du Caroubier. Le président de la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie a profité de l'occasion pour rappeler aux supporters que «malgré son importance», cette finale reste «un simple match de football», insistant sur le respect de certaines valeurs importantes, comme le fair-play. Malek avait fait la même promesse aux supporters de l'ES Sétif, auxquels il avait rendu visite la veille, à Aïn El-Fouara.