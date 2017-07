Mondial-2017 : Le handisport algérien présent avec 19 athlètes à Londres

Dix-neuf, dont six filles, athlètes représenteront l'Algérie aux 8es Championnats du Monde athlétisme handisport (garçons et filles), prévus à Londres du 14 au 23 juillet 2017, le deuxième rendez-vous le plus important pour les para-athlètes, après les Jeux Paralympiques et qui drainera le gotha mondial dont tous les champions paralympiques, a-t-on appris jeudi dernier auprès de la fédération algérienne handisport (FAH). Pour la participation algérienne, le choix s'est porté sur les meilleurs qui ont déjà confirmé leur statut d'athlète d'élite aux différentes compétitions internationales depuis quelques années dont la dernière, aux JP de Rio-2016. Le groupe des dix-neuf comporte aussi deux nouveaux venus, Walid Rezouani du Chabab Nacira Nounou (Alger) et champion d'Algérie en titre au Club et au Disque (F51) et Abdelkrim Krai (Echoumoua/BB Arréridj), champion d'Algérie en titre au 1500m (T38). Pour les observateurs, la mission des Algériens ne sera pas «de tout repos», pour beaucoup d'entre eux, mêmes ceux habitués aux premières loges dans les grandes compétitions, mais «attendent, tout de même, de bonnes prestations et des podiums, si les conditions s'y prêtes», se sont accordés à dire. Lors des Mondiaux de Doha en 2015, la participation algérienne s'est soldée avec un total de 11 médailles (2 or, 7 argent et 2 bronze), et une 22e position sur 66 nationaux classées et 91 participantes. Lors de la 7e édition des Mondiaux, l'Algérie avait engagé à Doha, 15 athlètes dans 23 épreuves à Doha, un rendez-vous qui avait enregistré la pulvérisation de pas moins de 57 records du monde. Les Championnats du monde para-athlètes comprendront 213 épreuves et enregistreront la participation d'environ 1.300 athlètes de plus de 90 pays dans un événement qui fera partie de l'été de l'athlétisme mondial, puisque pour la première fois, les Championnats du monde d'athlétisme handisport et les Championnats du monde de l'IAAF se tiendront dans la même ville en l'espace de quelques jours. Au cours de quatre semaines, les meilleurs athlètes du monde (valides et handicapés) remettront le rugissement au stade emblématique du parc olympique Queen Elizabeth qui a été le témoin des Jeux paralympiques de Londres 2012 réussis.



Athlètes algériens retenus pour le rendez-vous :

Hommes : Abdelatif Baka (T13), Samir Nouioua (T46), Mohamed Berrahal (T51), Kamel Kardjena (F33), Abdelkrim Krai (T38), Karim Betina (F32), Nasser Djamil (T12) et Walid Rezouani (F51), Lahouari Bahlaz (F32), Madjid Djemai (T37), Sofiane Hamdi (T37), Mohamed Fouad Hamoumou (T13) et Fouad Baka (T13)

Dames : Nadia Medjmedj (F56), Nassima Saifi (F57), Safia Djalal (F57), Mounia Gasmi (F32), Ismahan Boudjadar (F33) et Linda Hamri (T12).