Badminton : Amine Zoubiri, pdt de la FABA : « La qualification pour les JO de la jeunesse en bonne voie »

Le président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Amine Zoubiri, a estimé que l'Algérie était en passe de décrocher son ticket pour les jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) 2018, prévus à Buenos Aires (Argentine). « Vu les résultats obtenus lors des derniers championnats d'Afrique et le nombre de médailles d'or décrochées à l'issue du tournoi international open organisé en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a des éléments qui peuvent composter le ticket des JOJ, surtout chez les filles », a indiqué Zoubiri jeudi dernier à l'APS.

L'Algérie a brillé lors du tournoi international open organisé en Côte d'Ivoire (23 - 25 juin) où elle a empoché trois médailles d'or dans trois spécialités : simple filles, double filles et double mixte. Boukssani Halla s'est illustrée dans le «simple filles» et en double en compagnie de sa compatriote Mazri Lynda. Cette dernière ne s'est pas contentée d'une seule médaille, puisqu'elle a ajouté une en argent dans le «simple filles» et une en or avec Laarbaoui Seifeddine dans le tableau double mixte. Les «Verts» ont été encadrés par l'entraîneur national Mohamed Idir Mahlous. L'Algérie prévoit de participer à plusieurs échéances africaines prévues en Egypte, Maroc, Afrique du Sud et Botswana. «On disputera ces compétitions avec détermination surtout que notre sélection sera renforcée par l'arrivée du badiste Mohamed Ouchfoun. On essayera d'empocher le maximum de points pour officialiser notre participation aux prochains JOJ», a déclaré le patron de la FABa. «Depuis une année, l'Algérie est devenue l'une des meilleures nations sur la scène africaine en badminton et ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui, nous avons trouvé nos repères et on jouera pour la qualification aux JOJ qui est en bonne voie surtout pour les filles des moins de 18 ans», a conclu le président de l'instance fédérale.