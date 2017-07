Voile (série « optimist ») Championnat d’Afrique : l’Algérie avec six athlètes à Alexandrie

Six athlètes représentent l'Algérie au championnat d'Afrique de voile, série «Optimist», qui se déroule du 1er au 6 juillet 2017 à Alexandrie (Egypte), a indiqué la Fédération algérienne de voile (FAV). Il s'agit de Bouhadi Walid, Oussama Bendjaoui, Dermichi Abderrahmane, Mohamed Lazreg et Maghraoui Abdelkader chez les garçons ainsi que Boussouar Amani chez les filles. Cinquante et un (51) athlètes issus de 10 pays prendront part à cet évènement, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Angola, le Mozambique, la Tanzanie, les Seychelles, l'Afrique du Sud et les Emirats arabes unis (invités). La compétition se déroulera en course éliminatoire entre deux équipes et l'équipe ayant le moins de points se qualifie pour le prochain tour.

Les épreuves individuelles sont au programme du premier, troisième et quatrième jours de compétition, alors que le deuxième jour sera consacré aux épreuves par équipes. En prévision de ce championnat, la FAV avait programmé un stage de présélection en présence de 22 athlètes du 4 au 8 juin, à Mostaganem, encadré par l'entraîneur national El Ghali Dahah et son adjoint Laaziz Houari pour dégager une liste de six athlètes.

Les sélectionnés ont été appelés par la suite à un stage de préparation sur les mêmes lieux, du 18 au 22 juin. Les Algériens seront conduits en Egypte par Drimchi Sid Ali, membre du Bureau fédéral.