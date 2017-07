Saut en hauteur : le bronze pour Khadidja Ameur

L’athlète algérienne Khadidja Ameur a enlevé, vendredi à Tlemcen qui abrite la 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme, la médaille de bronze en saut en hauteur avec 1,65 m, derrière la Sud-Africaine Yvonne Robson (1,74 m) et la Marocaine Fatima El Alaoui (1,68 m). L’Ethiopie qui a survolé, avec l’Afrique du Sud, cette seconde journée, a enlevé par l’intermédiaire de Debele le 400 m haies (53.51), devant Hammi du Maroc (54.50) et Montshiwa du Botswana (55.03), l’Algérien Mimoune terminant à la 5e place (55.97). Le 1.500 m a été dominé, également, par l’Ethiopien Gurme (3:44.39), le Kényan Boaz (3:44.78) et le compatriote du premier Hagos (3:45.56). Pour leur part, les Sud-Africains Blignant (20,08 m) et Duvenage (18,31 m) ont dominé le lancer de poids garçons, devant l’Ethiopien Lencha (16,35 m). Pour le triple saut féminin, la Burkinabè Zougrana (12,55 m) est arrivée en tête, devant l’Ethiopienne Oumede (11,94 m) et la Sénégalaise Badji (11,91 m). Enfin, le 10.000 m garçons, dernière épreuve de la journée, n’allait pas échapper à la traditionnelle lutte entre Ethiopiens et Kényans, à l’issue d’un finish très fort en suspens. Avec un chrono de 29:52.15, le Kényan Kiprokir a devancé les Ethiopiens Negasa (29:52.20) et Kasahun (30:13.95), l’Algérien Aboud terminant 4e avec 31:40.24. Au tableau des médailles, l’Ethiopie se trouve en tête avec 18 médailles, dont 7 en or, devant l’Afrique du Sud (10 dont 6 en or), le Maroc (7 dont 2 en or), le Kenya (6 dont 2 en or) et l’Algérie (8 dont 1 en or).