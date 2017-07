À l’occasion de la fête nationale de leurs pays

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue burundais, Pierre Nkurunziza, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté d’œuvrer à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. «La célébration par la République du Burundi de sa fête nationale, m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations, auxquelles je joins mes vœux sincères de bonheur et de bien-être pour vous-même, de progrès et davantage de prospérité au peuple burundais frère», a affirmé le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour me féliciter de la qualité des relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui lient nos deux pays, et vous assurer de ma volonté d’œuvrer, avec vous, à leur consolidation au bénéfice de nos deux peuples frères», a-t-il ajouté.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays, l’assurant de sont attachement à consolider les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays. «Il m’est agréable, au moment où la République fédérale de Somalie célèbre le 57e anniversaire de son indépendance, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité dans le cadre de la sécurité et de la stabilité au peuple somalien frère», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Je tiens, en cette heureuse occasion, à vous exprimer notre attachement à la consolidation des relations de coopération existant entre nos deux pays et à les hisser au plus haut niveau afin de concrétiser les aspirations communes de nos deux peuples frères en matière de progrès et de prospérité», a-t-il ajouté.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur général du Canada, David Llyod Johnson, à l’occasion du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des liens traditionnels d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays. «Il m’est agréable, à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple canadien», a écrit le Chef de l’État dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse circonstance, de vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des liens traditionnels d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et vous réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer, avec vous, à leur renforcement et à leur élargissement en vue de consolider et d’approfondir davantage le coopération bilatérale, dans l’intérêt de nos deux peuples.» Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans lequel il a souligné sa disponibilité à œuvrer pour hisser la coopération économique bilatérale au niveau des excellents liens d’amitié entre les peuples algérien et canadien. «La commémoration du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne m’offre l’agréable occasion pour vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos plus vives félicitations et mes meilleurs vœux de prospérité et de bien-être pour vous-même et pour le peuple canadien ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens à saisir cette heureuse occasion pour relever avec satisfaction la qualité des relations qui unissent l’Algérie et le Canada, et vous assurer de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, pour hisser notre coopération économique au niveau des excellents liens d’amitié traditionnelle qui lient nos deux peuples», a-t-il ajouté.