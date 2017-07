Session spéciale du Baccalauréat : Plus de 100.000 candidats concernés

Après une confusion qui aura duré quelques jours, on en sait désormais un peu plus, voir définitivement sur le nombre des candidats concernés par la session spéciale des épreuves du baccalauréat, décidée, pour rappel, par le Président de la République au profit des candidats ayant été exclus pour cause de retard.

C’est désormais officiel. Ils seront normalement un peu plus de 104.036, dont l’écrasante majorité, soit 90%, sont sans surprise aucune, des candidats libres qui ont décidé de sécher les bancs de l’examen pour diverses raisons. L’annonce a été faite, en fin de journée de vendredi, sur la page Facebook de la ministre de l’Éducation nationale, à l’issue d’une réunion qu’elle a tenue avec les Directeurs de l’éducation des wilayas, les Secrétaires généraux et des cadres centraux du ministère pour lancer justement les préparatifs de cette session spéciale du bac de 2017, programmée du 13 au 18 juillet, avec cependant un break prévu le 14, la journée coïncidant avec le vendredi. Le post-it de Nouria Benghabrit précise que le nombre des candidats scolarisés appelés à repasser le bac s’élève à 10.082 quand celui des candidats libres dépasse les 93.950, soit un total d’un peu plus de 104.030 examinateurs. Aussi, la même source révèle que les candidats seront répartis le jour J dans 299 centres d’examens et indique que la ministre a instruit ses cadres à prendre les dispositions nécessaires afin que l’examen se déroule dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu, lors de la session du mois de juin, comme avait insisté le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, la veille, lors de la présentation devant le Conseil de la nation du plan d’action du gouvernement. Le 13 juillet, c’est dans une dizaine de jours, et le département de Mme Benghabrit est à présent engagé dans une course contre la montre en vue de garantir les meilleures conditions aux candidats. À commencer par le retrait des convocations qui sera effectif à partir du 5 et qui devrait se poursuivre jusqu’au 13 juillet, sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC), en l’occurrence www.onec.dz, a indiqué avant-hier le ministère de l’Éducation nationale à l’attention des concernés. Il faut signaler que le gouvernement hésitait, à en croire le ministère de l’Éducation nationale, entre deux périodes, dont la première prendrait effet à partir du 7 juillet, même si cette journée correspond à vendredi. Finalement, il a été opté pour la période du 13 au 18 juillet. Sur un autre registre, et alors qu’ils sont prévus le 15 juillet, les résultats de l’examen du baccalauréat de la session de juin seront sans doute retardés pour ne pas perturber le bon déroulement de la session spéciale. Il n’est pas exclu que l’annonce des résultats des deux sessions se fasse le même jour afin d’éviter toute mauvaise surprise, d’autant que cette décision ne semble pas plaire à tout le monde comme on a pu le constater avec les réactions des syndicats du secteur de l’Éducation nationale. Pour sa part, et pour mettre fin à toute polémique, la ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghabrit, est sortie hier de son silence pour répondre aux informations faisant état de sa démission de son poste. «Je n’ai pas démissionné et je ne démissionnerai pas», a-t-elle en effet précisé à un quotidien national. Et pour mieux confirmer ses déclarations, la ministre s’est entretenue vendredi en vidéo- conférence avec les directeurs de l’éducation des 48 wilayas du pays dans le cadre de la préparation de la session extraordinaire du bac, a-t-elle annoncé sur sa page Facebook. S. A. M.