Nouvelles d'Oran, Dispositif de soutien à l’emploi : 13.181 placements depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, les services de la direction de l’emploi de la wilaya d’Oran ont réussi à placer 13.181 jeunes dans le monde du travail, dans le cadre des différents dispositifs mis en place par le gouvernement.

Le plus important nombre de ces placements a été enregistré dans le secteur des services avec 6.457 emplois sur lesquels 818 réalisés dans le secteur du tourisme et 5.639 dans les autres domaines du service. Vient ensuite le secteur de l’industrie qui a absorbé un total de 4.772 recrutements, dont 155 pour le compte du secteur public, 2.805 dans le privé national et 412 dans le privé étranger. En troisième position figure le secteur des BTPH qui a offert 1.853 postes d’emploi sur lesquels 447 au profit des entreprises publiques, 709 pour le secteur privé national et 697 pour les entreprises privées étrangères. Enfin dans le secteur de l’agriculture, il a été enregistré, 99 placements (53 dans les entreprises publiques et 46 dans le privé). Selon une source autorisée, la direction de l’emploi à travers ses agences locales a réussi à satisfaire 76% des offres durant la période allant du 1er janvier au 31 mai 2017. Ce taux était de 77% l’année dernière, rapporte la même source. S’agissant des autres dispositifs de création d’emploi notamment à travers les micro-entreprises, les mêmes services ont enregistré le financement de 167 nouveaux projets par l’Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) de janvier à juillet 2016. Ces projets ont bénéficié d’un financement de type triangulaire d’un montant d’un million de dinars. Parmi les 462 dossiers de création de micro-entreprises éligibles au crédit de ce dispositif, 12 projets ont bénéficié chacun d’un crédit de moins d’un million de dinars, pour l’acquisition de matière première.

Par ailleurs, quelque 862 micro-entreprises ont été créées au niveau local, dans le cadre du financement triangulaire depuis 2013, date de démarrage effectif des activités de l’ANGEM d’Oran. La plupart de ces micro-entreprises interviennent dans le secteur des services, entre autres, les solutions informatiques, restauration, peinture, suivi de l’activité industrielle, du commerce et enfin de l’agriculture. Concernant le dispositif de placement direct des jeunes, l’on apprendra auprès de Mme Adda, chef de bureau des statistiques au niveau de la direction de l’emploi, que du 1er janvier au 30 juin 2016, 770 placements ont été réalisés : 183 dans le secteur public économique, 357 dans l’administration publique et 230 dans le secteur privé national. Ces recrutements ont été opérés via 425 CID (contrat d’insertion des diplômés), 191 (CIP contrat d’insertion professionnelle) et 154 (CIF contrat formation et insertion).

A savoir que la direction régionale de l’Agence de l’emploi (ANEM) d’Oran et en concertation avec les employeurs du secteur du tourisme et de l’industrie, a lancé une enquête «analyse des prévisions sur le marché de l’emploi». L’étude en question concerne deux importants secteurs que sont l’industrie et le tourisme et vise à identifier les besoins des employeurs, cerner les insuffisances et surtout améliorer l’équation demande-offre à travers des placements répondant aux besoins du marché ainsi que la création de passerelles entre les secteurs de l’emploi, la formation professionnelle et l’université. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation initiée par l’agence pour répondre aux besoins exprimés par le marché de l’emploi des secteurs sus-indiqués.

Secteur de la culture

Kouider Bouziane nouveau directeur



Le nouveau directeur de la culture d’Oran, Kouider Bouziane, a pris officiellement ses fonctions avant-hier jeudi. La cérémonie de son installation a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, le secrétaire général de la wilaya d’Oran par intérim M. Mohamed Ben Kelthoum et quelques figures de la famille artistique de la wilaya. Le nouveau directeur qui, soulignons-le, est un grand nom du monde de la musique académique algérienne, a remplacé Mme Rabéa Moussaoui qui, selon, une source autorisée a été désignée inspectrice générale auprès du ministère de la tutelle. Le désormais premier responsable du secteur la culture à Oran, a occupé plusieurs postes auparavant intervenant tous dans le domaine de l’art. Outre sa fonction de professeur de musique, qu’il a toujours exercée, il a été assistant à la radio algérienne, conseiller artistique à l’ENTV, président d’une commission à l’office national des droits d’auteurs (ONDA) et depuis quelques années, l’un des principaux formateurs à l’académie d’Alhane wa Chabab, un programme de découverte de talents produit par la télévision algérienne.

Une table ronde de l’association SDH

Sauver le patrimoine architectural de Sidi El-Houari



Suite aux recommandations du symposium sur la préservation historique en Afrique du Nord, qui s’est tenu le mois écoulé, l’association SDH (santé Sidi El Houari a organisé une table ronde intitulée «Sidi El Houari, connaître pour mieux agir». Celle-ci a porté essentiellement sur les problématiques urbaines, architecturales, sociales et économiques qui touchent le quartier, « autrefois cœur palpitant de la ville ». Cette rencontre a offert un espace de réflexion, d’échanges d’idées, a été sanctionnée par des recommandations visant à multiplier, rapprocher les efforts autour de ce quartier et mobiliser les acteurs pour un meilleur devenir de ce quartier.

Journée de l’artiste

Le théâtre Abdelkader-Alloula accueille l’évènement



A l’occasion de la journée de nationale de l’Artiste, la maison de la culture a organisé une grande soirée musicale au théâtre Abdelkader-Alloula sous la direction du chef d’orchestre Bousrima Bouziane. Plusieurs chanteurs ont participé à ce grand rendez-vous pour rendre hommage aux artistes, parmi eux, Leila Benmrah, Mesabih El Hadj, Sidi Ahmed Guetaï, Bachir Houari, Yasine Bendouma et l’humoriste Omar Bencharab.

Protection civile

Un bilan préoccupant

221 accidents de la route ayant fait 2 décès et 200 blessés

Les services de la protection civile ont enregistré 2.137 interventions dont 1.248 opérations de secours aux personnes durant le mois écoulé. Sur ce total, les éléments de la protection civile ont apporté assistance à 187 personnes blessées et 1.061 malades dont 7 ont rendu l’âme. Le même bilan fait état de 221 accidents de la route ayant fait 2 décès et 200 blessés et 205 incendies dont deux domestiques ayant provoqué l’asphyxie de 4 personnes qui ont été sauvées. En outre, il a été recensé 463 opérations de proximité durant cette même période.



18e sûreté urbaine

Un quinquagénaire arrêté pour vente de stupéfiants

Suite à une enquête lancée par les éléments de la 18e sûreté urbaine, un repris de justice âgé de 58 ans accusé de commercialisation de drogue a été arrêté en sa possession 8 comprimés psychotropes de marque Ritrovil, deux morceaux de cannabis traité destiné à la vente. Une perquisition opérée au domicile du mis en cause a permis la saisie d’une somme d’agent de 15,6 millions de centimes, un téléphone portable et 4 puces téléphoniques, selon les éléments d’informations révélées par les services de la cellule de communication. L’accusé a été présenté devant la justice.



Trafic et vol de véhicules

Un réseau démantelé et 3 voitures récupérées

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic et le vol de véhicules relevant des services de la police judiciaire ont procédé au démantèlement d’une association de malfaiteurs composée de 8 individus. Cette dernière était spécialisée dans le vol de voitures et la falsification de documents officiels. Les mis en cause sont âgés entre 35 et 50 ans, parmi eux, un repris de justice. Ils sont poursuivis pour des faits liés notamment à « l’abus de confiance, faux usage de faux, usurpation d’identité et escroquerie ». Les investigations menées par les enquêteurs sur les activités du principal accusé ont permis de savoir que ce dernier, procédait à la location de véhicules dans le but de les vendre dans d’autres wilayas à l’Est et à l’Ouest, après la falsification de leurs documents, grâce à l’aide et la complicité d’autres individus dont des gérants d’agence de location de voitures. L’enquête a révélé aussi que l’activité de ces malfaiteurs a fait 6 victimes. A l’heure actuelle 3 voitures sur les 6 faisant l’objet de recherches ont été récupérées. Il s’agit d’une Clio Campus, une Renault Clio et une Chevrolet. L’enquête est toujours en cours pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et récupérer les autres véhicules volés.