Sergueï Lavrov : « L’Otan incapable de répondre à la montée du terrorisme »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné vendredi «l’incapacité» de l'OTAN à «donner une riposte» dans le contexte de la menace terroriste accrue, rapporte l'agence Sputnik. «L'OTAN s'est avérée incapable de donner une réponse à la menace majeure, la menace terroriste, et continue d'ébranler les institutions de sécurité en Europe», a indiqué Lavrov, lors du forum international «Primakov Readings» consacré à l'ex-Premier ministre russe Evgueni Primakov. «L'Alliance atlantique suit toujours la logique de la Guerre froide, cherchant à justifier son existence», a poursuivi le ministre, estimant que les tentatives d'«adapter les institutions de l'époque de l'affrontement bipolaire à la réalité du 21e siècle sont vouées à l'échec». Sur fond d'attentats devenus, ces derniers temps, de plus en plus fréquents, l'Alliance atlantique n'a pu trouver les moyens pour contrer la menace terroriste et n'a pas contribué à renforcer la sécurité en Europe, a déclaré le Chef de la diplomatie russe. Le 28 juin, Moscou s'est déclaré favorable à une reprise du dialogue sur l'équilibre stratégique avec les Etats-Unis, dont le besoin se fait sentir de plus en plus, a indiqué Vladimir Leontiev, chef adjoint du Département de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères. «Nous saluerions le lancement d'un tel dialogue qui est de toute évidence devenu nécessaire, mais je ne suis pas en mesure de prédire si cela sera réalisé en pratique», a déclaré Vladimir Leontiev, en réaction aux récentes déclarations de l'assistant spécial du Président américain, Christopher Ford, concernant un possible dialogue avec Moscou sur l'équilibre stratégique. «Nous croyons fermement que pour parvenir à une désescalade, nous devrions utiliser tous les moyens», a déclaré le diplomate. Andrei Kelin a rappelé que la Russie a proposé plusieurs initiatives pour mettre un terme à la confrontation grandissante. «Cependant, ces propositions ont toutes été rejetées par nos partenaires occidentaux sous des prétextes farfelus.»

«Le Traité sur la sécurité européenne, que nous avons nous mêmes proposé, a été immédiatement qualifié de slogan politique sans espoir. Ils disent que seule l'OTAN peut fournir une sécurité réelle» «Il s'agit là d'une conception étonnante du principe de la sécurité qui reste en vérité indivisible», a conclu Kelin.