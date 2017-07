Promotion d’officiers de la marine à Bou Ismaïl : Couverture de 30% des besoins des compagnies maritimes

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé à Tipasa que la promotion 2016-2017 des officiers de l’Ecole nationale supérieure maritime de Bou Ismaïl (ENSM) va couvrir 30% des besoins des compagnies maritimes algériennes. Les 99 officiers ingénieurs d’Etat en navigation et en mécanique navale et guide navale vont renforcer la ressource humaine spécialisée au niveau des ports et compagnies maritimes, a précisé le ministre lors de la cérémonie organisée à l’ENSM. Faisant état d’un déficit important en personnels spécialisés, le ministre a appelé les responsables de l’Ecole à adapter le programme et possibilités de formation aux besoins du marché de travail. Par ailleurs, M. Zaalane a mis l’accent sur l’importance de la recherche scientifique face aux dangers de la mer étant donné que «la sécurité maritime est un défi de taille auquel les compagnies de transport maritime sont quotidiennement confrontées». Dans ce contexte, le ministre a indiqué que autorités publiques sont décidées à aider l’ENSM à travers une série de mesures notamment sa réhabilitation et modernisation pour être aux normes internationales. Une enveloppe financière sera dégagée, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique, pour soutenir le laboratoire de recherche au niveau de l’Ecole. De même qu’il a été décidé d’accompagner les compagnies de transport maritime pour la rénovation et l’élargissement de leur flotte à travers l’acquisition de nouveaux navires afin de permettre à l’Ecole de répondre aux besoins du marché, a encore ajouté M. Zaalane.

La promotion 2016-2017 de l’ENSM est composé de 38 ingénieurs d’Etat en sciences de la navigation, 31 ingénieurs d’Etat en mécanique navale et 30 guides navales.