École d’état-major de Tamentfoust : Sortie de la 45e promotion d’élèves officiers de l’état-major

La cérémonie de sortie de la 45e promotion des officiers de l’École d’état-major de Tamentfoust (Alger), de l’année scolaire 2016-2017, dont cinq étrangères à savoir, le Sahara occidental, la Palestine, le Mali, la Tunisie et l’Arabie saoudite, s’est déroulée, sous la présidence du général major commandant des forces terrestres, Ahcen Tafer, en présence de généraux majors, de généraux et d’officiers supérieurs des différents services et directions de l’ANP. Le général major et commandant des forces terrestres, Ahcen Tafer a procédé à l’inspection de cette première promotion sortante, après la création de cette école à Tamentfoust, et à la remise de diplômes aux lauréats, avant de baptiser cette promotion du nom du chahid Ahmed Ennoufi, né le 29 juin 1932 à Cherchell. Le général major commandant de l’école Ben Sghir Abderrahmane, a affirmé que «l’école dispose de tous les moyens matériels et humains nécessaires, conformes aux standards internationaux, grâce au soutien continu du général de Corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire». Il a rappelé les grands axes de la méthodologie de la formation théorique, pratique et technique, qui permettra aux officiers diplômés d’assumer leurs missions. Il a fait savoir que l’année scolaire 2016-2017, a connu «un cumul d’activités accompagné d’une formation de qualité de premier degré dans le but d’atteindre un cursus de formation adéquat et moderne pour les officiers» appelant ces derniers à «se doter de connaissances à l’effet de maîtriser les techniques de pointe, qui leur permettent la préservation de la stabilité et la sécurité du pays, tout en créant un climat adéquat alliant les exigences militaires et pédagogiques».

Le général major, commandant de l’École, Ben Sghir, a relevé la maîtrise des technologies de l’information et de la communication, dans le développement des armées, et appelé les promus à accomplir comme il se doit leurs nouvelles responsabilités. «Vous devez faire preuve d’abnégation et de professionnalisme pour être à la hauteur. À vous de mettre en pratique ce que vous avec appris».

Il a indiqué que «cette promotion a reçu une formation militaire et scientifique exhaustive et pris connaissance des technologies de pointe à travers l’acquisition de connaissances à même de les habiliter à accomplir au mieux leur devoir. L’école d’état-major de Tamentfoust a été créée suite au décret présidentiel n°09-45 édité le 21 octobre 2009, stipulant la création d’une école d’état-major accueille des officiers supérieurs, dont le grade minimum est commandant pour leur offrir des formations dispensées par le passé à l’étranger. Sa mission principale est de préparer les officiers supérieurs de l’ANP à assumer de hautes responsabilités d’état-major, de commandement de direction et de direction. Elle assure aussi le développement d’étude et de la recherche dans les domaines tactique et pratique.

Kafia Ait Allouache