55e anniversaire de l’indépendance : riche programme de L’ANP

L’Armée nationale populaire organise, du 1er au 10 juillet 2017, un riche programme de festivités au musée central de l’Armée pour célébrer le 55e anniversaire de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique le ministère de la Défense nationale.

«A la gloire de nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour que les enfants de la nation puissent jouir de liberté et d’indépendance.

Ces festivités qui s’inscrivent dans le cadre des traditions de l’ANP, «visent à valoriser les différentes phases de notre histoire nationale et verront l’organisation d’une parade animée par des moudjahidine en compagnie des Cadets de la nation, en plus d’une large gamme d’activités variées, à l’instar d’une exhibition en sports de combat et du saut au parachute».

Une troupe musicale de la Garde Républicaine sera aussi au rendez-vous pour assurer une animation au niveau de l’esplanade du Sanctuaire du Martyr tandis qu’un atelier de dessin sur le thème de l’indépendance sera dédié aux enfants.

«Une série de rencontres et de conférences est également prévue, en plus de la diffusion de films révolutionnaires, documentaires et de chants patriotiques tandis que les visiteurs pourront s’enquérir du développement atteint par les différentes branches de l’industrie militaire et leur apport à l’économie nationale.

Le MDN invite ainsi le grand public à s’approcher du musée central de l’Armée et de l’esplanade Riad El Feth «pour assister à cette importante manifestation, qui s’articule autour des nobles valeurs de l’ANP».