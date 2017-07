Ecole des sous-officiers de Sidi Bel-Abbès : Investir dans la formation

Le général-major Menad Nouba, comandant de la gendarmerie nationale a présidé hier au niveau de l’école des sous-officiers de Sidi Bel-Abbès la cérémonie de sortie de trois promotions. Il s’agit de la 57e promotion des sous-officiers composée de 1.365 agents de police judiciaire et 60 gendarmes dans la spécialité Mécanique-auto. La seconde concerne 97 officiers gradés. La troisième enfin a trait aux diplômés (une trentaine) du brevet militaire professionnel 1er degré. Des promotions baptisées au nom du chahid Boudia Mohamed, dit Si Noureddine, tombé au champ d’honneur un mois de mai de l’année 1959.

Au-delà des us et coutumes respectées à la lettre par le corps, l’opportunité était offerte surtout à travers l’allocution prononcée par le directeur de l’école, le colonel Hamiti Mohamed, pour s’étaler sur l’évolution de cet établissement depuis sa création en 1962 et la modernisation de son fonctionnement pour la professionnalisation avant d’insister sur la notion de la qualité de la formation dispensée. Une notion de formation au cœur des préoccupations et urgences du corps pour être au même diapason du progrès technologique.

«L’investissement dans les ressources humaines…», est-il précisé dans l’intervention pour être ensuite appuyé par le général-major lors de la visite des expositions présentées en les circonstances sur les activités de l’école, les ateliers pédagogiques et les formes d’exploration et d’investigation. «Il faut impérativement et perpétuellement être en prise aves les récentes technologies afin d’atteindre le plus haut niveau de professionnalisme…», a-t-il souligné à l’adresse des cadres et formateurs de l’école comme pour relever l’aspect scientifique devant guider l’action de ce corps.

En somme, toute une approche de développement de ce corps a été esquissée pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine et percevoir une mutation de l’institution respectueuse plus que jamais aussi des valeurs de l’Etat de droit. L’Etat de droit et des droits de l’homme désormais des matières dispensées dans les différents cycles de formation pour enraciner une culture en la matière. Et la consistance de la formation de ces trois promotions a été portée à la connaissance du général-major permettant d’acquérir un savoir-faire par une bonne maîtrise des techniques de la police scientifique, des technologies de l’information et de la communication et des langues étrangères. Au plan mécanique, le perfectionnement assuré est de nature à garantir les activités de maintenance. Le commandant de la gendarmerie nationale qui a remis de diplômes aux lauréats de ces trois promotions formées entre autres de stagiaires étrangers a assisté à une série de manœuvres et exhibitions exécutées par les nouveaux promus avant de passer en revue un détachement des éléments de l’école qui lui rendaient les honneurs. Enfin, le général-major devait à la fin de la cérémonie honorer la famille du martyr Si Noureddine.