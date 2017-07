Analyse : Multilatéral, pas unilatéral

On ne peut reprocher à l’Union européenne d’avoir des oreilles tendues ou les regards braqués sur l’Afrique en général ou les économies émergentes, pour suivre avec attention tous les efforts que ces dernières déploient pour lancer leur propre base industrielle, s’émanciper du piège de l’endettement extérieur et des abysses sans fond du recours à l’importation pour se nourrir. C’est que la cause est entendue. Toute produit qui sort de terre ou commence à être usinée localement dans ces pays est un produit européen dont le marché se rétrécit. L’argent ainsi économisé et gagné servira pour d’autres investissements, la recherche et l’innovation par exemple, sans compter ces innombrables infrastructures qui ont une incidence directe sur la qualité de la vie, la fixation des populations et la stabilité des institutions. Apprendre à pêcher soi-même son poisson et non plus attendre, agglutiné sur la rive sud de la Méditerranée que des cargos de nourriture jettent l’ancre chez nous pour repartir le ventre plein de notre force vive et de notre sang. Le Plan d'action du gouvernement ouvre cette porte pour transformer notre économie et la basculer de l’état consommateur à producteur. Une transition économique centrée sur la réorganisation des politiques industrielles et sectorielles, et la poursuite des efforts visant à trouver des alternatives à l'importation, à travers la promotion et la protection du produit national, des start-up et des PME. Il prévoit également le soutien aux entreprises investissant dans les secteurs des mines, du pétrole, de l'agroalimentaire, de l'économie du savoir et des métiers numériques. Quand le Nord a introduit, dans toutes les sphères de sa pensée, les concepts et les logiques de la révolution industrielle, il a, en même temps, bouleversé les rapports mondiaux et produit à une telle quantité de marchandises et à une telle vitesse, qu’il lui fallait des marchés ouverts pour les écouler. Il a donc «démocratiquement» mis en place des mécanismes pour ouvrir des boulevards à ses camions et des routes maritimes à ses navires. L’OMC pouvait compter sur l’idéologie des containers. Avec 150 membres environ, l’OMC, construite sur la mystification que l’intégration au marché mondial constitue le sésame du développement et de la lutte contre la pauvreté dans le monde, est aujourd’hui débordée de toute part. Par les pays émergents qui veulent aussi commercer et non plus consommer des produits venus de l’étranger, mais aussi par les pays membres à l’origine de ce GATT. Cet accord général sur les droits de douanes et le commerce né en 1947, et qui redeviendra OMC quelques années plus tard, a permis d’une façon spectaculaire aux produits des pays développés de déferler sur le monde puisqu’ils n’avaient aucun concurrent. Pendant un demi-siècle, les exportations ont crû de 6% par an en moyenne. Les échanges de marchandises dans le monde étaient, en 2000, vingt-deux fois supérieurs à ce qu’ils étaient 50 ans auparavant. Mais, aujourd’hui, les pays du Sud revendiquent, à juste titre, une part de ce XXIe siècle et refusent cette place qui date du XIXe siècle que leur impose toujours le Nord. Cela étant dit, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que l'Algérie ne faillira pas à ses engagements internationaux avec les partenaires étrangers et les respecte à la lettre, tout particulièrement avec l'Union européenne, sans jamais céder son droit souverain consistant en la protection de ses intérêts, affirmant que l'Algérie n'est pas disposée actuellement à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Mohamed Koursi