Algérie-USA, M. Madjid Bouguerra, ambassadeur d’Algérie à Washington : Une coopération mutuellement bénéfique

L’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra, a plaidé en Virginie, devant la communauté d’affaires américaine, pour un partenariat algéro-américain gagnant-gagnant, favorisant le développement des projets de production et l’exportation.

«Nous voulons des situations gagnant-gagnant», a déclaré l’ambassadeur, lors d’une rencontre en Virginie avec la communauté d’affaires américaine, organisée par le Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) et le groupe américain Spectrum, en préparation d’une mission d’hommes d’affaires américains en Algérie prévue en octobre. La rencontre a été l’occasion, pour la partie algérienne, de présenter les potentialités et les opportunités d’une coopération bilatérale plus active et plus dynamique, en rappelant le partenariat stratégique liant les deux pays dans plusieurs domaines. «Sous le leadership du Président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie offre aujourd’hui une image de stabilité et de sécurité», a souligné l’ambassadeur, en exposant les atouts qui distinguent l’Algérie comme une destination de choix qui garantit une sécurité pleine et entière à l’investissement étranger. Rappelant l’étendu du partenariat entre les deux pays, le diplomate a souligné que les relations entre Alger et Washington ont «atteint un niveau élevé de satisfaction», mettant en exergue les liens politiques et historiques qu’entretiennent les deux pays depuis fort longtemps. «Aujourd’hui, nous tirons avantage des mécanismes permanents qui guident le développement de nos relations dans tous les domaines à l’instar du dialogue stratégique, dont la quatrième session se réunira prochainement à Alger», a ajouté M. Bouguerra. L’ambassadeur a mis l’accent, au cours de son exposé, sur la position géographique de l’Algérie, située à proximité des grands marchés européens et africains qui lui permettent de jouer un rôle de passerelle économique et commerciale entre les deux continents. Évoquant la situation financière du pays, le diplomate a tenu à préciser qu’en dépit de la baisse des cours de pétrole qui a privé le pays de près de 50% de ses revenus, l’Algérie a réussi à faire face au choc pétrolier, grâce à une gestion judicieuse de ses ressources financières. Malgré le contexte baissier des cours de pétrole, l’Algérie a décidé de maintenir son système d’affectation de ressources en consacrant près de 40% de ses dépenses aux investissements publics et 20% au développement et au bien-être des populations. Ces actions sont menées en parallèle avec d’autres efforts déployés pour «rationaliser la dépense publique et lutter contre le gaspillage et toutes les formes de corruption», a-t-il dit. Ces efforts se sont soldés par un maintien d’une croissance respectable de 3,6% en 2016, qui, faut-il le souligner, a été enregistrée dans un contexte baissier des revenus pétroliers, a-t-il signalé. M. Bouguerra est revenu sur les principales incitations économiques et fiscales offertes aux investisseurs étrangers dans le cadre du nouveau code de l’investissement en détaillant les opportunités de partenariat dans des secteurs prometteurs tels que l’énergie, la pétrochimie, l’agriculture, l’industrie et les mines, ainsi que les énergies renouvelables. En s’adressant au parterre des hommes d’affaires américains présents à cette rencontre, M. Bouguerra a indiqué que le gouvernement était déterminé à mettre en place d’autres incitations à l’investissement, en plus de celles qui sont en vigueur pour continuer à attirer les grandes entreprises et les PME. La rencontre a constitué l’occasion pour les représentants de trois compagnies américaines de présenter leurs expériences d’investissements en Algérie. Il s’agit du consortium Américan International Agriculture Group (AIAG), de Varian Mediacal Systèms et Dupont qui seront également parmi les entreprises devant effectuer le déplacement à Alger, en octobre. Les porteurs de projets américains devraient rencontrer, lors de leur séjour à Alger, les responsables des ministères de l’Énergie, de l’Industrie, de l’Agriculture et de la Santé, selon Ismael Chikhoune, président d’USABC. D’autres rencontres sont également prévues avec les responsables du groupe Sonatrach et le Forum des chefs d’entreprises.



Pour les investisseurs américains l’Algérie est une destination attractive



L’Algérie demeure une destination attractive pour les entreprises américaines, offrant d’énormes potentialités de croissance aux investisseurs étrangers, a indiqué le département d’État dans son rapport 2017 sur le climat d’investissement dans le monde.

«L’Algérie est un marché lucratif avec un potentiel important pour de nombreuses entreprises américaines», souligne le département, relevant que l’investissement est très porteur dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, la construction automobile, l'énergie et la santé. «Plusieurs secteurs offrent potentiellement des opportunités considérables de croissance à long terme pour les entreprises américaines», note le rapport qui cite des représentants du secteur privé américain opérant en Algérie. De nombreuses entreprises américaines parviennent à réaliser des bénéfices à deux chiffres, constate le document. Le rapport met en exergue la stabilité de l’Algérie comme facteur d’attractivité pour l’investissement direct étranger (IDE). Il évoque également le programme de diversification de l’économie mis en place par le gouvernement pour doper la croissance économique dans un contexte baissier des cours de pétrole en mettant l’accent sur les IDE afin d’accroître l’emploi et la substitution aux importations. Il précise que le nouveau code de l’investissement offre, à ce titre, des exonérations fiscales à long terme, ainsi que d'autres incitations, mais note, par ailleurs, que les entreprises américaines doivent surmonter les barrières linguistiques, la distance et faire face également à la concurrence des entreprises françaises, turques, chinoises et européennes. Abordant la règle dite 51/49, régissant l’investissement étranger en Algérie, le rapport du département d’État précise qu’à l’opposé des PME, les grandes entreprises américaines «peuvent trouver des façons créatives pour travailler dans le cadre de cette loi».

Il explique, en se référant aux précisions apportées par le gouvernement algérien sur l’institution de cette mesure, que cette règle vise à empêcher la fuite des capitaux, protéger les entreprises algériennes, créer de l’emploi pour les nationaux et assurer un transfert de technologie. Le document relève que cette règle extirpée du code de l’investissement offre, de l’avis de plusieurs investisseurs étrangers, une série de mesures adaptées qui permettent à l’actionnaire étranger d’assurer le management.

L’investisseur étranger peut, dans certains cas, détenir la majorité du capital d'une entreprise mixte en s'associant avec plusieurs partenaires nationaux, rappelle le document qui explique qu’en dépit du fait que la règle 51/49% fixe l’actionnariat étranger à 49%, «il y a peu de lois restreignant l’investissement étranger» en Algérie.

Le département d’État constate, par ailleurs, que le portail d'information en ligne dédié à la création d’entreprises (www.jecreemonentreprise.dz) «est clair, bien conçu, permet une navigation rapide et répertorie un maximum de neuf étapes impliquant sept agences pour créer une entreprise». Il rappelle que l’Algérie a amélioré, en 2016, sa position dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, notamment sur les indicateurs de démarrage d’entreprise, de facilité de raccordement à l’électricité et de l’obtention de permis de construire. Sur le plan financier, le rapport note que les banques en Algérie affichent une solide santé financière, malgré la baisse des liquidités. Les actifs non performants du secteur bancaire avoisinent un taux de 5%, qui représente la norme pour les marchés émergents. Le marché financier, adéquatement réglementé, fonctionne efficacement, malgré sa petite taille, précise le rapport qui rappelle l’objectif de l’Algérie d’atteindre une capitalisation boursière de 7,8 milliards de dollars dans les cinq prochaines années.

Enfin, le rapport note que la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a été renforcée par l’application d’une nouvelle réglementation qui a donné plus de pouvoir à cet organe pour lutter contre les transactions financières illicites et le financement du terrorisme. (APS)