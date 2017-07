Éclairage : Hiérarchiser et cibler

Adopté il y a une semaine par l’APN et jeudi dernier par le Conseil de la nation qui, lui, a exprimé à travers une motion de soutien sa satisfaction totale, le plan d’action du gouvernement vient de franchir des étapes d’une grande portée sur le plan de la démocratie puisque la démarche s’inscrit au cœur de la révision constitutionnelle. Consolider la dynamique de croissance et, en même temps, veiller à préserver et à affiner la politique de justice sociale. Orienter le régime de croissance vers les secteurs productifs de richesses et de valeur ajoutée et d’emploi et se libérer de l’économie de la rente. Voilà la philosophie de ce programme. Où trouver les financements pour mener à bon port le programme du Président de la République dont le plan d’action définit, en tenant compte des évolutions de la situation, des étapes, des modalités et des secteurs clés qui conditionnent la réussite de cet objectif ? Il est intéressant de noter, au-delà de la diversité des remarques, que la question des financements des projets a été largement abordée par les représentants de la nation tout affiliation politique confondue. Le refus du recours, en l’état actuel de la situation, à l’endettement extérieur a été salué par de nombreux intervenants. L’option institutions financières surtout quand le baril de pétrole plonge, malgré l’accord d’Alger de l’OPEP, est écartée. La mémoire collective garde toujours à l’esprit le coup de massue de ces institutions qui ont édictées des conditionnalités draconiennes pour accepter le rééchelonnement de notre dette durant les années quatre-vingt. I l faut, d’ailleurs, rendre hommage au Président de la république qui a décidé du remboursement anticipée de la dette dès que notre situation financière s’est améliorée. C’est justement, notre faible endettement qui a permis, en partie à notre économie, de faire preuve d’une étonnante résilience tout en évitant de toquer au club de Paris ou aux institutions de Breton Woods. A ce titre, on ne peut que comprendre le souci du gouvernement conforté par les réactions des députés de préserver notre souveraineté même si nos ressources sont largement dépendantes des revenus pétroliers. Alors ce recours étant évacué que nous propose le gouvernement ? Se libérer du syndrome hollandais. Quelle a été la réponse des députés lors des débats ? «Classer les priorités du développement et appuyer l’investissement productif avec une meilleure maîtrise des ressources financières pour éviter l’endettement extérieur». Un concept a été largement évoqué par de nombreux intervenants : l’investissement alternatif. «L’investissement public-privé dans les secteurs agricole et touristique, illustrent ces secteurs alternatifs aux hydrocarbures et sont à même de créer des milliers de postes d’emploi» a préconisé un député. Une croissance fondée sur la seule dépense publique est un non sens économique. le gouvernement entend transformer le régime de croissance en l’orientant vers le développement des secteurs productifs de richesses et de valeur ajoutée et d’emploi, gage de diversification de notre économie fortement dépendante des hydrocarbures». Il faut le préciser, il ne s’agit pas de faire preuve, uniquement de rigueur budgétaire. Ce serait trop facile. Il s’agit, en même temps, de préserver le caractère social de l’économie nationale. Une démarche budgétaire rénovée, promet le gouvernement, qui sera «adossée à une stratégie de diversification de l’économie visant à asseoir une croissance soutenue et viable dans laquelle un rôle prépondérant sera conféré aux micros, petites, moyennes entreprises et start-up, dont le retour sur investissement et l’impact sur la création de richesses et d’emploi sont plus rapides». Un chantier qui ne peut se faire qu’a condition de révolutionner nos modes de gestion. Gouvernance, transparence, éradication des goulots d’étranglement, chasse au gaspillage conséquence de projets mal maturés ou conclus au détriment des intérêts du pays. In fine, on ne peut que saluer la création, au niveau du Premier ministère, d’une inspection générale ayant pour mission de contrôler les finances publiques et conférer davantage de transparence au financement

Mohamed Koursi