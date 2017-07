Plan d’action du Gouvernement : L’appui du patronat

Le Mouvement El-Islah salue la démarche

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a salué hier à Alger la démarche du gouvernement de Abdelmadjid Tebboune visant à revoir la politique d’aide sociale et à ne pas recourir à l’endettement extérieur. Lors d’une conférence de presse au siège du parti, M. Ghouini a salué la démarche du gouvernement qui propose l’organisation d’une large consultation avec les différents acteurs politiques et sociaux pour revoir la politique d’aide sociale, comme l’a annoncé M. Tebboune dans sa présentation du plan d’action du gouvernement devant le parlement. M. Ghouini a également salué l’engagement du gouvernement de ne pas recourir à l’endettement extérieur, ce qui nécessite -a-t-il dit «une réflexion sur l’élaboration d’un plan global pour diversifier les sources de revenu». Le président du Mouvement El Islah regrette cependant que le gouvernement n’ait pas intégré dans son plan un mécanisme de dialogue politique entre les différents acteurs de la scène politique».

Selon lui, le plan ne prévoit pas de «statistiques précises et de délais de réalisation des projets et ne définit pas les domaines de développement selon les secteurs et les régions»

L’appui du patronat

Présenté par le Premier ministre, le plan d’action économique et social du Gouvernement relève l’importance de l’entreprise privée, sans la dissocier de celle du service public, dans un macrocosme économique recommandant compétitivité et obligation du résultat. Si elles sont nombreuses ces unités porteuses d’une plus-value réelle, il y a également nécessité de leur assurer un meilleur accompagnement pour que cette obligation du résultat se mue en assurance du résultat.

Partenaire social par excellence, le patronat affiche son soutien à Abdelmadjid Tebboune, partageant avec lui sa vision et stratégie ainsi que sa disponibilité à travailler en étroite collaboration. L’UGTA et le FCE, par la voie de leurs premiers responsables respectifs, déclarent ouvertement leurs attentes de trouver des solutions concrètes aux problèmes économiques et à la sortie de cette conjoncture difficile, corollaire de la chute des prix de pétrole. Ali Haddad, président du FCE, s’engage à «apporter tout son soutien au nouveau Premier ministre».

Il évoque les attentes liées à la «promotion des énergies à même de redynamiser l’économie nationale et assurer une meilleure place à l’entreprise algérienne».

De son côté, le Secrétaire général de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Saïd se dit convaincu en la capacité de M. Tebboune «à améliorer davantage la situation économique et sociale du pays». Dans son intervention, le Chef de l’Exécutif a relevé l’application de réformes profondes dans le secteur bancaire, à même d’appuyer les entreprises soucieuses de contribuer à la concrétisation du nouveau modèle économique de croissance. Catégorique, M. Tebboune, tout en insistant sur la nécessité d’atteindre à l’horizon 2020/2030 un taux de croissance du PIB de l’ordre de 6,5%, souligne que son Gouvernement ne soutient que les investissements qui ont une rentabilité. «Investir pour investir, c’est fini», lance-t-il aux hommes d’affaires et investisseurs. Aujourd’hui, sonne également l’impératif de renforcer puissamment les synergies dans le cadre d’un partenariat Public/Privé. En effet, une des clés du succès des PPP réside dans un dialogue constant entre l’autorité délégatrice et le secteur privé. Pour aller de l’avant, il y a lieu de relever l’importance de «dysfonctionnariser» l’économie nationale, de libérer l’initiative et de restituer ses lettres de noblesse à l’entreprise et à son manager.

Fouad I.