Commentaire : « Les lignes bougent »

Les chefs d’État des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) se réunissent aujourd’hui à Bamako, pour évoquer, en présence du président français Emmanuel Macron, la situation dans la région. En fait, relèvent de nombreux observateurs, le principal enjeu de ce sommet est la mise sur pied d’une force conjointe antiterroriste, annoncée depuis des mois et qui a reçu le soutien de la France, de l’Union européenne, de l’Union africaine et de l’ONU. Mais ce sommet intervient aussi quelques jours après le deuxième anniversaire de l’Accord pour la paix et la réconciliation au nord du Mali, signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et la Plateforme. Il intervient également au lendemain du renouvellement par le Conseil de sécurité du mandat de sa mission, la Minusma, au Mali et de l’entretien entre le Président Bouteflika et son homologie français, durant lequel les deux Chefs d’État ont procédé à un «échange de vues sur les voies et moyens de nature à concourir à l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger». Cet ensemble de faits est censé concourir au règlement définitif de la crise malienne. D’autant que lors d’une récente réunion d’évaluation du processus de paix à laquelle ont pris part les parties concernées, le Premier ministre malien, tout en demandant l’engagement de tous, a insisté sur le fait que la mise en œuvre de l’Accord reste la priorité du gouvernement. Et pour cause, cet accord, obtenu au terme de plusieurs sessions de dialogue et de négociation âpres, est de l’avis de tous, et notamment de la médiation internationale qui a permis sa conclusion à Alger, la seule voie permettant de clore un chapitre douloureux de l’histoire du Mali. Une conviction que les parties signataires sont tenues de traduire sur le terrain par des engagements. Et c’est ce qui semble être le cas du fait que les trois parties ont décidé de relancer le processus de paix, avec la conclusion d’un nouveau calendrier d’application de l’accord. «Nous voulons donner un nouveau souffle à l’accord de paix», a ainsi affirmé un porte-parole de la CMA, à l’issue de la réunion d’évaluation tenue à Bamako et dont les détails ont été rapportés par la presse malienne. «D’ici le 20 juillet, le MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) qui doit organiser les patrouilles mixtes sur le terrain, entre les différents groupes armés signataires de l’accord d’Alger, y compris à Kidal, pourrait être opérationnel», a-t-il précisé. Et de poursuivre en ajoutant que «les autorités intérimaires, y compris à Kidal et dans toutes les autres régions, seront installées d’ici le 31 juillet». De même que les questions de justice transitionnelle, notamment le rôle des kadis, ceux qui rendent la justice religieuse, devraient trouver une solution d’ici le 30 septembre. Des annonces qui, espère-t-on, engageront le Mali sur la voie de la paix et de la réconciliation définitives, mais, pour ce faire, il faudrait aussi que tous s’en tiennent au même agenda.

