Lutte antiterroriste et investissement dans la jeunesse : L’expérience algérienne en débat

L’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l’investissement dans la jeunesse seront présentées, lors de la 29e session du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), prévue les 3 et 4 juillet. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, qui représentera le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 29e sommet de l’UA, va présenter l’expérience algérienne en matière d’investissement dans la jeunesse, a indiqué M. Messahel à la presse, en marge de la 31e session du Conseil exécutif de l’Union africaine. Il a rappelé que l’Algérie a consacré un grand chapitre à la jeunesse dans la dernière Constitution révisée, notamment en ce qui concerne l’emploi et l’éducation, et l’implication efficiente de cette frange dans le champ politique et le développement économique du pays. Concernant la question de la paix et de la sécurité en Afrique, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu’un mémorandum algérien en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sera présenté, lors de ce sommet. Ce document, qui retrace l’expérience algérienne dans sa lutte contre ce fléau, pourrait être utilisé comme base pour un travail commun de l’organisation panafricaine, a-t-il expliqué.