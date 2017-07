Conseil de paix et de sécurité : Faire taire les armes

L’Union africaine (UA), à travers son Conseil de paix et de sécurité, s’est donné comme objectif principal de «faire taire les armes» dans le continent d’ici 2020, grâce à une feuille de route qu’elle compte activer l’application sur le terrain, lors du 29e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA prévu le 3 et 4 juillet à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le Conseil de paix et de sécurité a convenu, lors de sa dernière réunion, de recommander, lors du 29e sommet de l’UA, de nommer un groupe de personnalités éminentes pour le projet de faire taire les armes, avec pour principale mission de suivre et de faire un rapport sur cette mise en œuvre du projet. Le Conseil a approuvé, le 16 janvier 2017, la feuille de route principale de l’UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique d’ici 2020, conformément à la Déclaration solennelle du 50e anniversaire de l’OUA/UA, adoptée par le sommet de l’UA, à Addis-Abeba, le 25 mai 2013, pour réaliser l’objectif d’une Afrique exempte de conflits, ainsi que sur la base de l’Agenda 2063, qui est le cadre stratégique de l’UA pour la transformation socio-économique du continent, au cours des cinq prochaines décennies. Cette feuille de route doit ainsi être motivée par un engagement politique et financier de haut niveau, pour permettre aux outils et stratégies pertinents d’atteindre l’objectif souhaité, a-t-on indiqué auprès du Conseil, qui doit présenter un rapport détaillé sur la paix et la sécurité en Afrique, lors du 29e sommet de l’Union, auquel prendra part l’Algérie. Pour faire face à la persistance de divers fléaux, tels que définis dans la Feuille de route, et les conflits et crises associés qui continuent de causer des souffrances et des dévastations en Afrique, la priorité a été ainsi accordée à la mise en œuvre de la Feuille de route de l’UA aux niveaux national, régional et continental. Il est également souligné la nécessité de la prévention des conflits sur la base du dialogue et d’une gestion efficace et d’un règlement des conflits existants, en vue de faire taire définitivement les armes en Afrique dans 3 ans. Il s’agit aussi, pour l’ensemble des États membres de l’UA, de faire en sorte que les acteurs politiques, en particulier les partis politiques et les parlements, veilleront à promouvoir des conditions propices à la préservation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion, et d’utiliser l’Agenda 2063, comme guide pour l’élaboration de leurs manifestes et programmes.

Les pays africains sont appelés à permettre à leurs organismes respectifs d’application de la loi afin de contribuer efficacement à l’arrêt de l’afflux des armes illicites en Afrique, et, en même temps, de renforcer la capacité d’identifier, de saisir et de détruire ces armes. Il a été convenu, dans ce sens, de recommander au 29e du sommet de l’UA de proclamer la Journée de l’Afrique, le 25 mai, également une Journée d’amnistie pour la remise et la collecte d’armes détenues illégalement aux organismes nationaux d’application de la loi désignés. Ce processus doit être accompagné de mesures positives, y compris que les personnes qui remettent des armes détenues illégalement ne doivent pas faire l’objet d’arrestations ou de poursuites en vue de reconnaître la bonne volonté démontrée et l’adoption de la culture de la paix. Les organisations africaines de la société civile, le secteur privé et les partenaires sont appelés, pour leur part, à prendre toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec la Commission de l’UA, pour mettre pleinement en œuvre la Feuille de route principale de l’UA.