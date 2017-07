Réformes de l’union africaine : Une urgence !

La présidente du Conseil exécutif de l’Union africaine, Hadja Makalé Camara, a appelé les États membres de l’Union africaine à soutenir énergiquement les réformes institutionnelles indispensables qui sont en cours au sein de l’organisation continentale.

«Dans cette dynamique salvatrice, toutes les parties prenantes ont l’impérieuse obligation d’apporter leur précieux soutien aux processus de réformes institutionnelles», a-t-elle souligné, lors de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA. «Ces reformes s’avèrent indispensables pour qualifier les méthodes de travail, renforcer la capacité organisationnelle de l’UA, réaliser sa vision et sa mission, et renforcer son leadership sur la scène internationale», a indiqué Mme Camara. Elle a soutenu, dans ce cadre, que «la paix, la démocratie, la gouvernance, le financement de l’Union avec 0,2% des taxes sur les importations des produits éligibles et la mise en place de la Zone de libre-échange continental constituent des mesures appropriées pour atteindre les objectifs de l’UA».

S’agissant de l’investissement dans la jeunesse, thème du 29e sommet de l’UA, prévu les 3 et 4 juillet, Mme Hadja Makalé a indiqué que cette frange de la société incarne le devenir d’une nation et recèle un potentiel d’énergies et d’initiatives positives à valoriser en créant les conditions de son plein épanouissement.

Quant au dividende démographique, elle a estimé que son importance pour le développement transformateur de l’Afrique n’est plus à démontrer, puisque, a-t-elle ajouté, c’est cette évolution de la population qui va permettre d’établir des priorités en matière d’investissement sur les personnes, dans la future société ambitieuse.



Chantier majeur de l’institution



La mise en œuvre de la réforme de l’UA, confiée au président rwandais Paul Kagame, en juillet 2016, constitue le chantier majeur de l’institution. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a exprimé son souhait de donner «un nouvel élan à l’organisation panafricaine», appelant les ministres des Affaires étrangères de l’UA à proposer des «mesures concrètes pour accélérer le processus». Pour son premier sommet en tant que président de la Commission de l’UA, Moussa Faki s’est dit arrivé, cinq mois après son élection à la tête de la Commission, à «une double conclusion». La première porte sur l’urgence pour l’Afrique de prendre en main son propre besoin de paix et de sécurité, rappelant que ses premiers voyages ont tous été consacrés à des zones où sévissent la guerre et le terrorisme. «Je voudrais immédiatement, après le sommet, poursuivre mes actions là où les armes continuent de parler, notamment en Afrique centrale», a affirmé l’ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. L’autre conclusion pour le nouveau président de la Commission est la réforme de l’UA pour laquelle Moussa Faki a apporté tout son soutien à «la refonte de l’institution menée par Paul Kagamé». «Adoptée lors du dernier sommet de l’organisation tenu en janvier à Addis-Abeba, la réforme de l’UA doit désormais être clarifiée et mise en œuvre. 2018 doit être dans l’histoire de notre organisation, la date de sa renaissance», a-t-il lancé. Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui présidait la réunion du Comité ministériel sur le barème des contributions au sein de l’UA, tenue en marge de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA, a plaidé pour «une approche qui tienne compte de la capacité de paiement des pays, mais également des impératifs liés à l’équilibre, à la solidarité et au partage équitable des charges, afin d’éviter la concentration des risques». «Le but de notre démarche est d’impulser une dynamique plus crédible en matière de recouvrement de ces contributions, dès lors que le succès de tout le processus de réformes institutionnelles qui est en cours demeure tributaire de la concrétisation ou non de l’objectif urgent d’amener les États membres à honorer leurs obligations financières et à soustraire l’Union de sa dépendance financière», a-t-il expliqué. M. Messahel a souligné, à cette occasion, l’importance de «convenir, ensemble, d’un agenda de priorités pour le programme futur du Comité ministériel, en accordant la primauté à la révision du barème des contributions et l’examen des voies et moyens plus efficaces pour les pays africains à s’acquitter de leurs contributions financières statutaires». Il a également proposé que d’ici janvier 2018, le Comité, avec le soutien de la Commission de l’UA, «devra se pencher sur la révision de ce barème, pour son application dès 2019».