Tizi Ouzou : Appel au civisme

La douzième édition de l’opération de nettoyage des plages intitulée « les éboueurs de la mer » qu’organise annuellement la radio nationale a été lancée hier à partir des plages « la grande plage » de Tigzirt et « les Caroubiers » d’Azeffoun.

Cette opération de nettoyage des plages de la wilaya devenue une tradition a vu la mobilisation de centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, au niveau de ces deux plages.

Outre le mouvement associatif, les communes et autres entreprises aussi bien publiques que privées ont mobilisé d’importants moyens, humains et matériels, pour le ramassage de toutes les ordures s’y trouvant au niveau de ces plages. En plus du nettoyage, une campagne de sensibilisation est menée auprès des estivants pour les inciter à maintenir la propreté des plages et à s’impliquer par leur civisme à la protection de l’environnement. L’opération « éboueurs de la mer » est aussi mise à profit par ses initiateurs et les participants pour alerter les estivants à travers eux l’ensemble des citoyens sur les dangers de la pollution en générale et marine en particulier sur la santé des citoyens et les produits halieutiques.

B. A.