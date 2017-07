CGEA - Universités : Recherche de compétitivité

Les trois universités de Constantine, Les frères Mentouri, Abdelhamid Mehri et Salah Boubnider, ont procédé à la signature d’une convention-cadre de coopération avec la Confédération générale des entrepreneurs algériens (CGEA), et ce lors d’une cérémonie tenue au niveau de l’Institut de la gestion des techniques urbaines du pôle universitaire. D’une durée de 3 ans renouvelables, cette convention prévoit l’accueil, par les entreprises affiliées à la CGEA, d’étudiants en fin de cycle pour des stages d’application. En parallèle, les universités partenaires devront prendre en charge les besoins desdites entreprises en matière de recherche et de développement.

À ce propos, le Pr Ahmed Bouras, a déclaré : « Il s’agit de mettre toutes les potentialités scientifiques des institutions universitaires, leurs structures pédagogiques et leurs laboratoires de recherche à la disposition des entreprises membres de la CGEA, et ce afin de contribuer à l’amélioration de leur compétitivité, et en contrepartie, lesdites entreprises constitueront un terrain d’application à la formation académique reçue par nos étudiants ».

De son côté, la présidente de la confédération, Saïda Naghza, a tenu à souligner l’importance de la signature de tels accords pour l’avenir des entreprises nationales : « La CGEA compte venir à la rescousse des milliers d’étudiants qui, à l’issue de leur cursus universitaire, ne trouvent pas de postes d’emploi, surtout en cette période de crise », a-t-elle affirmé, et d’ajouter : « Ce problème dépasse les autorités publiques, et il est de notre devoir, en tant qu’entrepreneurs, de participer à ce combat déterminant pour l’avenir économique du pays. J’ai eu, personnellement, affaire à de jeunes diplômés qui ont demandé de travailler même comme manœuvres ou maçons !

C’est ce qui nous a motivés à nous impliquer afin que nos universitaires puissent mettre tout leur savoir et toutes leurs connaissances au service de leur pays ».

La convention-cadre entre les trois universités de Constantine et le CGEA concernera dans un premier temps quelque 200 étudiants qui seront appelés, dès la rentrée, à effectuer des stages pratiques de 6 mois, avec éventuellement la possibilité d’être embauchés à l’issue de cette période.

