Production d’ail à Mila : Une récolte record

La wilaya de Mila a enregistré une production record de 606.000 quintaux (q) d’ail, a indiqué hier le directeur des services agricoles (DSA), Belkacem Bendridi. Cette production représente 12.000 quintaux de plus que la récolte de 594.000 quintaux initialement annoncée par les prévisions de production des régions de Teleghma, Oued El Athmania et Chelghoum Laïd, selon la même source. Récolté durant la période allant de mai à juin, cette production dont la moyenne à l’hectare est de 563 quintaux a été obtenue sur 1.077 hectares, dont 1.017 hectares réservés à l’ail vert et 60 hectares à l’ail sec qui servira de semence pour la saison prochaine, a ajouté M. Bendridi. Cette récolte a été commercialisée directement à partir des zones de production ou du marché de gros d’ail de Teleghma. Connue également pour sa production de pomme de terre, de carottes et d’autres légumes, la région devra renforcer ses capacités de production après la mise en phase d’exploitation de la première tranche de 1.100 hectares du périmètre d’irrigation sur un total de 4.447 hectares. Les agriculteurs de la région d’Oued El Athmania ont bénéficié au cours des derniers mois d’une autorisation d’urgence d’irrigation à partir du barrage de Grouz (45 millions m3) accordée par le wali de Mila, est-il rappelé. (APS)