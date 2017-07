Air Canada inaugure aujourd’hui son 1er vol : Alger - Montréal sans escale, Bienvenue aux Canadiens !

En effet, cette nouvelle ligne aérienne est un signe fort de la grande volonté des Canadiens à approfondir et à consolider les relations bilatérales, surtout économiques, commerciales et culturels avec l’Algérie. Aussi, il constituera, certainement une grande opportunité pour les voyageurs, touristes ou hommes d'affaires, désirant rejoindre le Québec ou Alger sans escale. Rappelons que la compagnie algérienne Air Algérie propose également une ligne directe, depuis juin 2007. Il faut dire que la voie arienne joue un rôle primordial, dans le développement et l’accroissement des échanges entre les pays. C’est également la voie privilégiée d'intégration des économies des pays dans le système économique international.

Car plus une économie d’un quelconque pays s’accroît, plus elle est dans l’obligation de se lier aux autres. Cela signifie que l'absence des transports, notamment aériens, va constituer un réel obstacle à l’amélioration, le développement ainsi que l'intégration économique. C'est pourquoi ces derniers temps, surtout depuis que les pouvoirs publics ont affiché une ferme volonté de s’orienter progressivement vers la diversification de l’économie nationale et l’encouragement de l’export, on assiste, à l’insistance des hommes d’affaires notamment ceux membre du FCE à renforcer davantage les lignes aériennes avec le différents pays étrangers.

L’intégration dans l’activité économique et commerciale, régionale ou internationale, est, en partie, tributaire de l’ouverture des nouvelles lignes aériennes. Il est à noter que le vol Montréal (Trudeau) - Alger (Boumediène) sans escale sera exploité par Air Canada Rouge, filiale low-cost du groupe.

La liaison sera desservie par 767-300ER de Boeing de 282 places, proposant "trois options de confort : la classe économique ; la place Préférence, offrant plus d'espace pour les jambes ; et Premium Rouge, offrant plus d'espace personnel et un service supérieur, poursuit la compagnie dans le même communiqué. Les vols seront assurés durant toute la semaine, du dimanche au samedi.

Le vol AC1920, en provenance de Montréal à 18:50 à destination de la capitale algérienne (arrivée le lendemain à 07:40 locale) sera assuré le lundi, mardi, jeudi et samedi. Le vol AC1921, en provenance d'Alger à 10H10 à destination de Montréal-Trudeau (arrivée à 13H40) sera assuré le mardi également, mercredi, vendredi et dimanche.

Makhlouf Ait Ziane