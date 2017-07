L’ouvrage CR Belouizdad, 55 ans enrichit la bibliothèque sportive nationale

«CR Belouizdad, 55 ans» de l’auteur Saïd Selhani, retraçant l’histoire du club algérien de football du CR Belouizdad (1962-2017), vient d’enrichir la bibliothèque sportive nationale, à quelques jours de la finale de la Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif. Dans cet ouvrage de 160 pages paru aux éditions Ed-Diwan, l’auteur est revenu sur l’histoire du Chabab depuis sa fondation en 1962 jusqu’à aujourd’hui, avec plus de 180 photos anciennes et récentes.

«L’idée de réaliser un ouvrage sur le Chabab m’a été proposée par Hadj Hamou, propriétaire de la maison d’édition Ed-Diwan et néanmoins grand fan du CRB. J’ai adhéré à son idée et j’ai aussitôt entamé mes recherches en rencontrant les deux membres fondateurs du club toujours en vie, en l’occurrence Messaoud Merad et Ali Chaâr. La sortie de cet ouvrage coïncide avec le 55e anniversaire de la création du club mais également avec la qualification du CRB pour la finale de la Coupe d’Algérie», a indiqué Saïd Selhani, ancien responsable du service des Sports à l’Agence nationale Algérie-Presse-Service (APS). Le document comporte plusieurs chapitres dont ceux qui retracent le parcours du Chabab dans les différentes compétitions : championnats, coupes et à l’international avec tous les résultats techniques depuis la naissance du CRB à ce jour. Avec les fiches techniques des finales gagnées et perdues de la Coupe d’Algérie, dont le dernier match de l’épreuve populaire était face à l’USM Bel-Abbès (0-0, aux t.a.b 6-5) en demi-finale, disputée le 20 juin dernier au stade du 20-Août-1955. «Il s’agit d’une véritable banque de données. J’avoue que je n’ai pas eu trop de difficultés pour ramasser le maximum d’informations sur ce club au vu de sa riche histoire. Les textes de cet ouvrage sont illustrés par de nombreuses photos dont certaines sont historiques», a ajouté l’auteur. Le dernier chapitre de ce document «exceptionnel» est revenu sur les présidents, entraîneurs et joueurs qui ont marqué le CRB à l’image d’Ahcène Lalmas et du gardien de but Mohamed Abrouk.

«Je compte réaliser un ouvrage sur l’ES Sétif qui devrait sortir en 2018 à l’occasion du soixantième anniversaire de la création du club des Hauts Plateaux. Actuellement, je travaille sur la réalisation d’une application pour smartphones concernant l’historique du championnat national depuis l’indépendance à nos jours», a-t-il fait savoir.

La vente de ce livre a commencé jeudi soir au niveau des librairies de la rue Mohamed-Belouizdad et au niveau du cercle du club au prix de 800 DA l’unité. Créé le 15 juillet 1962, le CRB compte un riche palmarès avec notamment six titres de champion et six Coupes d’Algérie, tous remportés entre 1965 et 2009. Il aura l’occasion de s’offrir une nouvelle consécration mercredi prochain à l’occasion de la finale de la Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif au stade du 5-juillet d’Alger (16h30). Saïd Selhani est déjà l’auteur de l’ouvrage «Archives du football algérien» 1 et 2, retraçant l’histoire de l’équipe nationale pour le premier et l’historique du championnat d’Algérie (1963-2016), de la Coupe d’Algérie (1963-2016) et de la participation des clubs algériens aux compétitions internationales pour le second.

(APS)