Judo, Championnat d’Algérie seniors par équipes : Domination du GS Pétroliers

Les judokas (messieurs / dames) du GS Pétroliers ont remporté le championnat d’Algérie «par équipes» de première division, clôturé vendredi à la salle omnisports de Bou Ismaïl (Tipasa), devant leurs homologues de la sélection militaire (2es), au moment où deux autres clubs algérois, l’USM Alger et l’USM El Harrach se sont partagés la 3e marche du podium. «Le niveau a été relativement moyen et c’est logique, car nous sortons tout juste du mois de Ramadhan», a souligné l’ex-international algérien et actuel coach du GSP, Noureddine Yacoubi. L’illustration des Pétroliers a contrasté avec l’échec de trois des neuf clubs engagés dans cette compétition, car ayant été relégué en deuxième division, après avoir terminé bons derniers. Il s’agit des formations de Chlef, El-Mouradia et Chéraga. Ce championnat national «seniors» était ouvert uniquement aux judokas nés en 1994, ou avant. Il s’est déroulé jeudi et vendredi à Bou Ismaïl, suivant un système d’élimination, avec double repêchage. Les catégories de poids ayant concouru sont celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg chez les dames, avec des combats d’une durée de 4 minutes. La Fédération algérienne de judo (FAJ) a confirmé par ailleurs que les dates et lieux des quatre prochaines compétitions nationales, prévues entre le 7 et le 22 juillet 2017 «sont maintenues». Il s’agit du championnat national par équipes des catégories minimes-juniors, qui se déroulera les 7-8 juillet 2017 à Boumerdès, puis le championnat national par équipes des cadets-espoirs, qui sera organisé les 14-15 juillet à Birtouta (Alger), ainsi que le championnat national individuel des minimes, prévu les 17 et 18 du même mois, dans cette même salle de Birtouta. L’ouest du pays ne sera pas en reste, selon la FAJ, puisque c’est la ville d’Oran qui accueillera les Coupes d’Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et seniors), les 21 et 22 juillet.