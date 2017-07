Coupe des Confédérations, 2017/Arbitrage vidéo, Infantino, Président de la Fifa : « Grand succès et grandes erreurs évitées »

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) expérimentée à la Coupe des Confédérations qui se déroule en Russie a été «un grand succès», car «de grandes erreurs ont été évitées», s’est réjoui hier le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino. «La VAR a été un grand succès. Il y a eu six changements de décisions, quand la VAR a corrigé des décisions ou erreurs de l’arbitre, et sans la VAR, on aurait eu un tournoi différent, qui aurait été un peu moins juste sur le terrain. De grandes erreurs ont été évitées», a déclaré l’Italo-Suisse en conférence de presse à Saint-Pétersbourg. Et d’ajouter : «Bien sûr, c’est un test, et quand on teste, quand on en a le courage, il faut savoir que ça prend du temps, il faut travailler sur des détails, comme la communication et la vitesse de la prise de décision.» L’International Board (Ifab), organe gardien des lois du jeu, doit faire le point en mars 2018 sur l’expérimentation autorisée en mars 2016. La VAR a été utilisée au total lors de 74 matches de clubs et sélections confondues, selon la Fifa. Plusieurs compétitions de clubs l’utiliseront la saison prochaine. La VAR ne peut porter que sur quatre cas : après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct et pour corriger une erreur d’identité d’un joueur sanctionné. En avril, le président de la Fifa avait assuré que cette technologie serait utilisée lors du Mondial-2018, «car nous n’avons que des retours très positifs». La Coupe des Confédérations 2017, qui s’achève dimanche soir avec la finale Chili-Allemagne à Saint-Pétersbourg, est le premier tournoi international de sélections A où elle s’applique.