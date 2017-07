Equipe Nationale : « Le contenu des Verts est à améliorer », juge la FAF

Le bureau fédéral a jugé que les copies rendues par la sélection algérienne de football face à la Guinée et le Togo pour les deux premières sorties de l'entraîneur espagnol, Lucas Alcaraz, aux commandes techniques des Verts sont « à améliorer».

«Les responsables de l’équipe nationale tout comme le staff technique national sont satisfaits des résultats, mais pensent que le contenu est à améliorer», lit-on dans un communiqué diffusé samedi sur le site officiel de la Fédération algérienne de la discipline (FAF) sanctionnant la réunion de son bureau exécutif tenu jeudi au Centre technique de Sidi Moussa (Alger). L'équipe nationale avait battu la Guinée (2-1) en amical et le Togo (1-0) en inauguration des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

Les deux matchs se sont joués au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les 6 et 11 juin dernier. Par ailleurs, et en prévision du prochain déplacement des Verts en Zambie pour y affronter la sélection locale le 28 août à Luzaka dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial-2018, le bureau fédéral a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour que l'équipe nationale soit mise dans de très bonnes conditions lors de son séjour en terre zambienne.

«Une délégation composée

de MM. Djahid Zefiezf et Hakim Medane s’est déplacée à Lusaka, capitale de la Zambie où aura lieu le match pour préparer le séjour de la délégation algérienne en Zambie. Toutes les dispositions logistiques ont été finalisées sur la base du cahier des charges habituel

de la FAF. Les responsables de l’équipe nationale qui sont en contact permanent avec leurs homologues zambiens, tiennent à remercier notre représentation diplomatique à Lusaka et la Fédération zambienne pour leur disponibilité», ajoute-t-on de même source. La FAF a fait savoir en outre que pour «rentabiliser sportivement» les déplacements en Afrique de la sélection A des membres du Bureau fédéral proposent de déplacer les sélections jeunes avec les A et organiser des rencontres amicales avec les sélections des pays hôtes, «une proposition qui a fait l’unanimité parmi les membres du Bureau fédéral en attendant sa concrétisation».