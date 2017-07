JSK : Marche à Tizi Ouzou pour demander le départ de Hannachi

Des centaines de supporters ont participé hier à une marche à Tizi-Ouzou pour demander le départ du président de la Jeunesse sportive de Kabylie, Mohand-Cherif Hannachi, a-t-on constaté. La procession, où les anciens joueurs de la JSK qui participaient traditionnellement à ce type d’action étaient les grands absents, a pris le départ de la placette de l’Olivier à l’entrée ouest du chef-lieu de wilaya pour rejoindre le boulevard Stiti où un rassemblement s'est tenu devant le domicile du président décrié.

Durant cette marche, organisée par «le Comité des supporters de la JSK», les manifestants qui se sont parés des couleurs de leur club fétiche, le jaune et vert, ont scandé des slogans hostiles au président de la JSK et brandi une banderole sur laquelle était écrit «Hannachi dégage».

Après un sit-in de plus d’une heure et demie face au domicile du président des Canaris, rassemblement qui a failli déraper en l’absence d’un encadrement efficace de la part des organisateurs, a-t-on constaté, les manifestants ont décidé d’improviser une marche vers le siège de la direction locale de la jeunesse et des sports où un autre rassemblement a été observé. Dans une déclaration rendue publique, les organisateurs ont motivé leur action par leur «ras-le-bol» face à la situation «catastrophique» que vit la JSK et demandé de rendre à ce club le statut et la grandeur qu’il mérite par l’engagement de mesures qui permettront à la JSK de se reconstruire sur des bases plus solides. Voulant recueillir l’avis du président de JSK sur cette action de protestation menée contre lui, les tentatives de l’APS de le joindre par téléphone n’ont pas abouti.