Omar Ghrib évincé du Mouloudia

Le premier responsable du MC Alger, Omar Ghrib, considéré comme l’homme fort du doyen, a annoncé hier sa démission sur la chaîne Ennahar TV. Personne ne s’attendait à le voir quitter le navire mouloudéen au lendemain de la qualification du MCA aux quarts de finale de la coupe de la CAF, après sa précieuse victoire face aux Sud-africains de Platinium Stars (2-0). Il s’agit-là d’un véritable coup de théâtre. Alors que Omar Ghrib a annoncé sa démission, des informations font part plutôt d’une éviction. Selon une source autorisée, Omar Ghrib a été tout simplement démis de ses fonctions, hier matin, par la direction de Sonatrach, actionnaire majoritaire de la SSPA-MCA et donc prioritaire du club. Cette même source révèle aussi que même le président du conseil d’administration (CA) de la SSPA-MCA, Laâdj s’est vu lui aussi notifier une décision lui annonçant sa fin de mission à la tête de CA du Mouloudia d’Alger. Ainsi, l’intérim a été confié au directeur financier du club, Djamel Merbout. On ignore pour le moment les vraies raisons ayant conduit les responsables de la Sonatrach à agir de la sorte. Toutefois, les déclarations d’après match de Omar Ghrib, suite à l’élimination en demi-finale de la coupe d’Algérie du Mouloudia face à l’ESS (3-2 ap), où il a critiqué ouvertement l’important service d’ordre mis en place par la DGSN, en lieu et place des stadiers du MCA, lui aurait été fatales. En plus du fait qu’il a affirmé qu’on ne voulait pas du MCA en finale et qu’on lui a barré la route. Les résultats positifs réussis sous sa coupe par l’équipe mouloudéene cette saison, n’ont pas suffit à le mettre à l’abri d’une éviction. Affaire à suivre.

M.-A. A.