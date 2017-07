Ligue des Champions (Groupe B/5e journée) : Ahly Tripoli (Libye) 1-USMA 1

L'USM Alger a arraché hier un précieux match nul face au Ahly de Tripoli qui recevait en la circonstance. Soit un précieux point qui permet aux Algérois d'être tout près de la qualification. Avec 8points à son capital, au même titre que son hôte du jour, l'USMA n'aura qu'à remporter son dernier match de poule face aux Zimbabwéens de Caps United le 9 juillet au stade du 5-Juillet pour se qualifier aux quarts de finale de la Ligue des Champions. L'USMA encouragée par ses nombreux fans qui ont effectué le déplacement à Sfax et qui ont créé une excellente ambiance , a réussi une excellente entame de match en prenant d'entrée les choses en mains. Les camarades de l'excellent Benguit ont mis la pression dans le camp adverse et affichent leurs prétentions. Ils parviennent à ouvrir la marque dès le premier quart d'heure par l'entremise de Chafai. Ce dernier profite d'un mauvais renvoi du gardien de but libyen pour mettre le ballon au fond des filets (16'). L'USMA subit par la suite le jeu et concède le but égalisateur somme toute logique après que Satlou, meilleur homme sur le terrain, ne parvienne sur une superbe frappe, à tromper la vigilance de Zemammouche. Irréprochable sur l'action (37'). La physionomie de la rencontre change en seconde période. C'est l'USMA qui prend le dessus suite aux rectifications tactiques apportées par l'entraineur Paul Put. Elle domine et met en difficulté le Ahly Tripoli qui a accusé le coup sur le plan physique. Les Libyens résistent et font face au pressing des Algériens . A noter que Abdelaoui a sorti un grand latch et que l'USMA a concédé un penalty au début de la 2e mi-temps, heureusement repoussé brillamment par Zemammouche (48'). Ce dernier a sorti un grand match en sauvant son équipe à plusieurs reprises,notamment lors du premier half. Ce qui a permis aux Meftah, Benmoussa, Andria et autres de ne pas sortir du match. Les gars à Paul Put tiennent Ke résultat jusqu'au coup de sifflet final du referee mettant ainsi fin au débat serré entre les deux formations. Un match très intense, d'un bon niveau et très difficile pour les deux équipes. L'USMA actuel leader du groupe B au terme de la 5e journée réalisé une bonne opération. La qualification est entre ses mains. > Mohamed-Amine Azzouz