Coupe de la CAF : MC Alger 2 - Platinum Stars FC 0

Le MC Alger a officialiser sa qualification pour le quart de finale de la coupe de la confédération Africaine. Les coéquipiers de Derrardja se sont imposé, hier au stade du 5 juillet à l'occasion de la cinquième journée de la phase des poules, face au représentant Sud Africain, Platinum Stars FC, par le score net et sans bavure de 2 à 0. Le mouloudia d'Alger ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame face à une formation Sud Africaine qui a abordé cette partie dos au mur. 10', Mansouri récupère le cuir au centre du terrain, suite à un pressing de ses coéquipiers et file droit vers la cage adverse. Le jeune milieu offensif du MCA est retenu par le maillot dans la surface. l'arbitre burkinabé Zio n'hésite pas désigner le point de penalty. Hachoud se charge d'exécuter la sentence et donne l'avantage au doyens des clubs Algériens. Après cette réalisation, les visiteurs ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte, forçant le les locaux à opérer par des contres. Ainsi, profitant des espaces laissés par l'adversaire, les joueurs du coach Mouassa ont eu plusieurs occasions pour doubler la mise. La plus nette fut sans doute, celle manquée par Nekkache. Seul face au portier, l'avant centre du mouloudia ne parvient pas à cadrer. De son coté Platinum Stars s'est procuré de belles occasions. 34', Mabena manque de peu de reprendre le centre en profondeur de Baloyi. Il a été gêné par la sortie de Chaouchi. 39', Ngambi échoue de peu face au gardien du MCA, dans la surface. Même scenario en seconde période. La formation Sud Africaine se distingue par son jeu élaboré, alors que le Mouloudia évolue surtout en contre en gérant son avantage à la marque et les moment fort de la partie. 50', Aouedj oblige Chibwe à se coucher pour repousser écarter le danger. 58', Nekkache au second poteau manque de reprendre le centre de son coéquipier Aouadj.

Les poulains de Charles Johnson ont eu le monopole de la balle sans pour autant parvenir à déstabiliser l'organisation défensive du MCA. La seule occasion notable fut le heading de Katlego (88'), dévié en corner par Chaouchi. C'est plutôt le Mouloudia qui confirmé son succès par l'intermédiaire de Nekkache, dans les arrêts de jeu. d'un tir lointain, il ne laisse aucune chance à Chibwe. Une victoire logique qui permet le MCA de passer au tour prochain ç une journée de la fin de la phase des poules. "Nous avons atteint notre objectif, à savoir passer en quart de finale. Nous sommes leader du groupe B avec 11 points, jusque là. Nous n'avons perdu aucun match dans cette compétition. C'est mérité. Pour ce qui est du match d'aujourd'hui, nous savions parfaitement que l'adversaire disposait de bonne individualité. J'ai beaucoup insisté sur la concentration, pour éviter des erreurs qui nous couteraient cher. Dans l'ensemble, nous avons bien su gérer cette rencontre. Je remer àcie mes joueurs pour leur rendement et leur disponibilité."

Rédha M