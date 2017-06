A l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite ses homologues congolais et Seychellois

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction des liens d'amitié qui unissent les deux pays. «La célébration, par la République démocratique du Congo, de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple congolais", a écrit le président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour dire ma satisfaction des liens d'amitié qui unissent l'Algérie et la République démocratique du Congo et souligner l'importance, pour nos deux pays, de s'engager résolument dans la voie du renforcement de la coopération bilatérale, dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples», a ajouté le Chef de l'Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République des Seychelles, Danny Faure, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays. «La célébration de la fête nationale de la République des Seychelles m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations, accompagnées de mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour votre peuple frère», a écrit le Chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous assurer de ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à la conjugaison de nos efforts en vue de promouvoir les intérêts communs de notre continent.