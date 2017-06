Décès de Simone Veil : Le chef de l’état adresse un message de condoléances à M. Macron

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue français, Emmanuel Macron, suite au décès de Simone Veil, ex-ministre française et présidente du premier parlement européen, dans lequel il a souligné l'engagement de la défunte pour la liberté, la justice et la paix.

«C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Simone Veil dont la vie passionnante aura été marquée autant par l'injustice et la barbarie nazies dont elle a été victime que par son engagement personnel admirable pour la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont les principes fondamentaux de sa patrie, la France», a écrit le Chef de l'Etat dans son message.

«Au delà de son rôle bien connu pour la progression des droits de ses concitoyennes, Simone Veil s'est également mise avec foi au service de la justice, du progrès et de la paix dans ses hautes fonctions gouvernementales et, aussi, au service de l'Europe à travers son Parlement», a-t-il souligné. «Simone Veil que j'ai eu le plaisir de connaître et d'apprécier, laisse chez tous ses amis le souvenir de sa générosité particulière», a relevé le Chef de l'Etat, ajoutant que «le peuple algérien n'oubliera pas le soutien de cette dame à sa juste cause, ainsi que sa proximité et sa solidarité avec lui durant sa tragédie nationale».

«En cette triste circonstance, je tiens à vous faire part, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, de nos plus sincères condoléances à vous-même et, à travers vous, au peuple français, condoléances que je réitère aux proches de l'illustre défunte», a conclu le Président de la République.