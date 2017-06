25e anniversaire de l’assassinat du président Boudiaf : Cérémonie de recueillement à El-Alia

A l’occasion du 25e anniversaire de son assassinat à Annaba, un hommage a été rendu, hier, au cimetière d'El Alia (Alger), au défunt président Mohamed Boudiaf, en présence d'un groupe de compagnons d'armes et de représentants de la société civile. A cette occasion, la Fatiha a été récitée à la mémoire du défunt et une gerbe de fleurs déposée sur sa tombe. Dans une brève allocution, l'auteur et historien, Mohamed Abbas, a rappelé que «le seul rêve du défunt était de sauver l'Algérie des problèmes qui la guettaient», ajoutant que «ce rêve est un serment dont doivent s'acquitter toutes les générations, notamment celle de l'indépendance ».

Mohamed Boudiaf, le révolutionnaire Si Tayeb El-Watani, s’est précocement investi pour la lutte d’indépendance de l’Algérie. Son engagement militant était sans faille, faisant de lui, un des artisans du 1er Novembre 1954. L’itinéraire de ce combattant de l’indépendance au visage émacié, qui a consacré sa vie à l’Algérie, se confond avec les étapes les plus éclatantes du mouvement national. Selon des témoignages historiques, Mohamed Boudiaf considéré comme un grand homme d'Etat, originaire de M'sila, est né en 1929, est connu par sa fidélité avant, pendant et après la Révolution. Il a lancé un appel aux jeunes pour prendre le flambeau et de se montrer la digne héritière de la génération de novembre.

Le 29 juin 1992, il est froidement assassiné alors qu'il prononçait un discours à la nation à la Maison de la culture qui porte aujourd'hui son nom. Un espoir disparaît et l'Algérie s'enfonce dans ce qui sera appelé la décennie noire.

Il est à rappeler que le défunt Mohamed Boudiaf est membre fondateur du Front de libération nationale (FLN), un des chefs de la révolution et membre du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), au poste de ministre d'État de 1958 à 1961 puis vice-président jusqu'en 1962, après une longue durée, rappelé en Algérie, en 1992 en pleine crise politique, à la tête de l'État, en tant que président du Haut Comité d'État (HCE), organe en charge provisoire de la gestion de l'État, du 16 janvier 1992 jusqu'à son assassinat lors d'une conférence des cadres à Annaba le 29 juin 1992.

Mohamed Boudiaf incarne avec les militants, les cadres et les combattants de la lutte de libération nationale, un idéal authentiquement révolutionnaire qui s’est concrétisé après une dure lutte contre le colonialisme français. Une libération payée au pris d’inestimables sacrifices. Evoquer en cette circonstance, la figure du défunt, éliminé traîtreusement par l’infamie, c’est se replonger dans cette période douloureuse mais tellement faste de l’histoire de l’Algérie. Une histoire à laquelle, Boudiaf a contribué à écrire les plus belles pages. Il n’a pas hésité à répondre à l’appel de la patrie, au moment où elle avait grand besoin de lui. Son dernier message avant sa mort aura été de transmettre au peuple qu’il respectait sincèrement, une incitation passionnée aux vertus de la science et du savoir, seules capables d’émanciper durablement notre société. C’était une sorte de testament avant qu’il ne rende l’âme.

Hichem Hamza