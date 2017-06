Décès de la romancière Dihya Lwiz : Un talent précoce

La jeune romancière Dihya Lwiz, de son vrai nom Louiza Aouzelleg, est décédée, hier à Bejaïa, à l’âge de 32 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Née en 1985 à Béjaïa, Dihya Lwiz avait composé son premier poème à l’âge de 13 ans, avant de s’intéresser plus tard au roman, à l’âge de 16 ans. Elle compte à son actif deux romans en langue arabe publiés respectivement en 2012 et 2013. La défunte, qui a participé à un recueil de nouvelles en amazigh ayant regroupé 11 auteurs amazighs originaires des différents pays d’Afrique du Nord, accorde une place particulière à la femme dans ses écrits. Titulaire du prix Mohamed Dib du roman en amazigh en 2016, Louiza Aouzelleg a participé à plusieurs manifestations littéraires en Algérie et ailleurs, notamment aux Émirats arabes unis.