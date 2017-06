Union africaine, M. Messahel : « Partager équitablement les charges »

M. Moussa Faki Mahmat : « La réconciliation, seule voie pour la paix »



Les travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) ont débuté hier à Addis-Abeba, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui préside la délégation algérienne.

Cette session, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 29e session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, prévue les 3 et 4 juillet sur le thème «tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», examinera le rapport du comité des représentants permanents de l’UA (COREP) dont les travaux ont pris fin mercredi dernier, ainsi qu’un certain nombre de questions importantes, en particulier le suivi de l’Agenda 2063 de l’UA et son Plan décennal de mise en œuvre. Les ministres des Affaires étrangères procèderont, également, à l’élection de deux membres de la Commission et des membres du Conseil consultatif de l’UA sur la corruption et la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples qui seront nommés par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. Elle sera également l’occasion pour le Conseil exécutif d’étudier, lors de cette session de deux jours les projets de décisions et de déclarations devant être adoptés par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union. Initié sous le même thème de la session de janvier tenue également dans la capitale éthiopienne, ce Sommet aura à examiner une panoplie de questions importantes notamment la paix et la sécurité sur le continent ainsi que la réforme de l’organisation panafricaine



Barème des contributions : L’Algérie préside la réunion du comité ministériel



M. Messahel, a présidé hier à Addis-Abeba (Ethiopie), la réunion du Comité ministériel sur le barème des contributions au sein de l’Union africaine (UA). Cette réunion a abordé des questions stratégiques pour l’Union, notamment les voies et moyens de contribuer à l’effort collectif de l’Organisation continentale visant à réduire sa dépendance aux financements externes et, par là même, atteindre son autonomie financière. A cette occasion M. Messahel, a appelé à favoriser une approche qui tienne compte des impératifs liés à l’équilibre, à la solidarité et au partage équitable des charges, afin d’éviter la concentration des risques quant à la tendance inquiétante du non-paiement, en temps utile, par les pays de l’Union africaines de leurs contributions financières. «La poursuite de la tendance inquiétante du non-paiement, en temps utile, par les Etats membres de leurs contributions financières et celle du cumul persistant des arriérés, avec tout leur impact négatif sur l’exécution des programmes de l’Union, y compris dans le cadre de l’Agenda 2063, ont amené le Conseil exécutif de l’UA, en juillet 2016, de confier à notre Comité ministériel l’importante mission d’explorer les voies et moyens d’amener et de motiver les Etats membres à s’acquitter de leurs obligations financières statutaires à l’égard de l’organisation, y compris à travers la révision du régime des sanctions actuel afin de le rendre plus efficace et crédible», a indiqué M. Messahel. Il a, à cet effet, plaidé pour «une approche qui tienne compte de la capacité de paiement des pays, mais également des impératifs liés à l’équilibre, à la solidarité et au partage équitable des charges, afin d’éviter la concentration des risques». «Le but de notre démarche est d’impulser une dynamique plus crédible en matière de recouvrement de ces contributions, dès lors que le succès de tout le processus de réformes institutionnelles qui est en cours demeure tributaire de la concrétisation ou non de l’objectif urgent d’amener les Etats membres à honorer leurs obligations financières et à soustraire l’Union de sa dépendance financière», a-t-il expliqué lors de cette réunion. Il a aussi proposé que d’ici au sommet de janvier 2018, le Comité, avec le soutien de la Commission de l’UA, «devra se pencher sur la révision de ce barème pour son application dès 2019 »



Rôle de la jeunesse dans la croissance inclusive



Le 29e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) se tiendra les 3 et 4 juillet prochain à Addis-Abeba, avec comme thème principal le rôle de la jeunesse dans la croissance inclusive et durable sur le continent, en plus de l’axe consacré à l’«autonomie financière» de l’UA, dont une partie est subventionnée actuellement par les partenaires et des donateurs. La réunion au sommet a été précédée de la 34e session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), les 27 et 28 juin suivie hier et aujourd’hui par la 31e session ordinaire du Conseil exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’UA. Initié sous le même thème retenu pour le précédent sommet en janvier dernier, à savoir «tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», le Sommet aura également à examiner d’autres questions en relation avec la paix et la sécurité sur le continent en particulier, telles que «les crises somalienne et libyenne», ainsi que la réforme de l’organisation panafricaine pour la rendre «plus efficace», une tâche qui a été confiée au président rwandais, Paul Kagame. Le chef d’Etat rwandais s’était entouré d’une équipe de neuf experts chargés de le conseiller pour envisager des réformes en vue d’«asseoir une gouvernance à la hauteur des défis de l’Union.» Parmi les experts, l’ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA), le Bissau-guinéen Carlos Lopes, la ministre tchadienne de l’Economie, Mariam Mahamat Nour ou encore l’économiste rwandais Donald Kaberuka.



La réconciliation, seule voie pour la paix en Afrique



Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahmat, a souligné hier à Addis-Abeba que le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions consensuelles est la seule voie pour la paix en Afrique. «Aucune crise violente en Afrique ne sera résolue par les armes», a indiqué M. Moussa Faki à l’ouverture des travaux de la 31e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, soulignant que «le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions consensuelles est la seule voix pour la paix». «Il en est ainsi d’abord et avant tout des questions de paix et de sécurité, a-t-il soutenu, ajoutant que l’»urgence pour l’Afrique était de prendre en main son propre besoin de paix et de sécurité». Le président de la commission de l’UA a affirmé que les nouvelles formes de violences «ont montré a vanité des modes classiques de promotion de la paix» estimant qu’ «une nouvelle approche s’impose». Abordant les questions de gouvernance économique et politique, M. Moussa Faki a indiqué que ces dernières exigent «une attention plus résolue». Parmi les nombreuses questions auxquelles renvoie cette priorité, il a cité la question de la zone de libre-échange qui facilite le mouvement des personnes et des capitaux.. (APS)

--------------/////////////////////

Instances de l’UA

Deux Algériens élus



Deux Algériens ont été élus hier à Addis-Abeba (Ethiopie) par le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) par une écrasante majorité des voix exprimés au sein des instances de l’Organisation continentale. Il s’agit de Mme Maya Sahli Fadel, réélue au poste de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et de M. Hocine Ait Chaalal, élu au poste de membre du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption lors de la 31e session du Conseil exécutif de l’UA (APS)

--------------/////////////////////

Activités de M. Messahel

Entretiens avec le nouveau représentant spécial du SG de l’ONU…

Faire aboutir le processus de paix

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu hier un entretien téléphonique avec le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassane Salame, indique un communiqué du ministère. Le responsable onusien «a tenu à remercier M. Messahel pour le message de félicitations qu’il lui a adressé à l’occasion de sa nomination dans ses nouvelles responsabilités», précise la même source, ajoutant que le représentant spécial «apprécie les efforts constants de l’Algérie dans son accompagnement et son soutien à l’ONU dans ses efforts visant à faire aboutir le processus engagé dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord politique du 17 décembre 2015». De son coté, M. Messahel «a réitéré l’engagement de l’Algérie de continuer à soutenir, de manière loyale et constructive, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU comme elle l’a toujours fait avec ses prédécesseurs», conclut le communiqué.



… et avec son homologue égyptien



M Messahel, s’est,également, entretenu à Addis-Abeba (Ethiopie) avec son homologue égyptien Sameh Choukry. Lors de cette rencontre, les deux ministres ont abordé les relations bilatérales dans le cadre des concertations permanentes entre les deux pays. Ils ont également évoqué la situation en Libye, la désignation du nouvel émissaire onusien dans ce pays, Ghassane Salame, et la situation dans le monde arabe. (APS)