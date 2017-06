Ecole supérieure des transmissions de Koléa : Sortie de 15 promotions d’officiers

L’École supérieure des transmissions Adelhafidh-Boussouf de Koléa (Tipasa) a abrité, jeudi, une cérémonie de sortie de 15 promotions d’officiers, dans différentes spécialités, dont certaines pour la première fois dans l’histoire de cet établissement national de formation militaire. Cette sortie de promotions, baptisée du nom du chahid Cherif Moussouni, a été présidée par le directeur central des transmissions au ministère de la Défense nationale, le général major Lechkhem Abdelkader, en présence d’officiers supérieurs du MDN, et de membres de la famille du chahid, honorée à l’occasion. Dans son allocution à cette cérémonie clôturant cette année scolaire 2016-2017, qui s’est déroulée sous le signe engagement, compétence et fidélité, le commandant de l’École, le général Farid Bedjghit, a fait part de la sortie des premières promotions de la session de perfectionnement système informatique et commandement, et du 2ecycle Master en électronique et systèmes de communication. Les promotions sortantes englobent, également, la 73e promotion des officiers de perfectionnement, transports militaires, la 10e promotion des officiers de commandement et d’état-major guerre électronique, et la 20e promotion des officiers de perfectionnement guerre électronique, outre des promotions d’élèves officiers actifs détenteurs de licences LMD. Après le passage en revue des carrés des officiers sortants par le général major Lechkhem Abdelkader, les élèves ont prêté serment, avant la remise des grades et diplômes aux majors des 15 promotions, puis la passation de l’emblème national à la promotion entrante. Le général Farid Bedjghit a appelé, à l’occasion, les diplômés sortants à accomplir leurs missions avec professionnalisme, afin de contribuer à l’édification d’une armée moderne et développée, ayant une parfaite maîtrise des nouvelles technologies de la communication. Il a, en outre, souligné la qualité de la formation dispensée par son établissement, qui permet de se mettre au diapason des évolutions rapides enregistrées dans le domaine des technologies militaires à travers le monde, tout en louant l’intérêt suprême conféré par le MDN au facteur formation. Le même responsable n’a pas manqué de mettre en exergue les efforts colossaux déployés par la direction centrale des transmissions sur le double plan de la qualité de l’encadrement et des équipements de pointe disponibles au sein de l’école, notamment au niveau de ses laboratoires des transmissions et guerre électronique, qui sont en conformité avec les normes en vigueur au sein des plus grandes armées, de par le monde, a-t-il assuré. L’opportunité a, aussi, donné lieu à la présentation d’un bilan des activités de cet établissement de formation, ainsi que de projets réalisés, par ses élèves, dans différentes spécialités militaires. Le chahid Cherif Moussouni est un enfant de Koléa, tombé au champ d’honneur à la fin de l’année 1962, dans une embuscade tendue par l’ennemi français. Il avait rejoint l’Armée de libération nationale en 1958 dans la Zone II, de la 3e région (1re classe) de la Wilaya historique IV, et avait participé à de nombreuses batailles contre l’armée française.