École nationale préparatoire aux études d’ingénieur : un enseignement conforme aux normes internationales

Une cérémonie de sortie de la 16e promotion de la session de formation (2014-2017) a été organisée, jeudi soir à l’École nationale préparatoire aux études d’ingénieur (ENPEI) de Rouiba (Alger) Chahid Badji-Mokhtar, sous la supervision du chef du département emploi et préparation à l’état-major de l’Armée nationale populaire, le général major Chérif Zerrad.

Baptisée du nom du chahid Abdessalem Larbi, cette promotion compte 281 étudiants qui ont obtenu un diplôme universitaire du premier cycle scientifique (DUPCS) et une attestation de réussite dans l’enseignement et la formation militaires après avoir acquis des connaissances scientifiques, techniques et militaires qui leur permettent de poursuivre leur études dans différentes institutions de formation militaires en vue de subvenir aux besoins de l'Armée nationale populaire.

Après l'inspection de la promotion sortante par le général major Chérif Zerrad, le directeur général de l'école, le général Chérif Adnane a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé l'importance des connaissances acquises par cette promotion qui lui permettront d'accomplir pleinement leurs missions. «Les résultats obtenus ne sont pas fortuits, car ils sont le fruit d’efforts considérables fournis tout au long de la session de formation par les cadres, les enseignants et les formateurs dans différentes spécialités qui ont accompli leur devoir avec dévouement», a précisé le directeur général de l'ENPEI. Il a, à cette occasion, salué «l'intérêt qu'accorde le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire à cette école, en lui garantissant les moyens matériels et humains nécessaires de façon à assurer un enseignement conforme aux normes internationales et des connaissances scientifiques et techniques qui répondent aux exigences actuelles». Le général Adnane a salué «les efforts déployés par les cadres de l'école en vue de contribuer à la préparation d'une élite d'officiers et d'ingénieurs qualifiés, clairvoyants, consciencieux et entreprenants, qui seront à l'avant-garde et constitueront le bouclier protecteur de la Nation et de ses acquis».

Il a appelé, par ailleurs, à «doubler d'efforts en vue d'obtenir des résultats qui soient à la hauteur des aspirations du haut commandement de l'ANP et une véritable motivation pour les cadres de l'école afin de permettre à l'école d'atteindre des niveaux supérieurs et de contribuer à la réalisation des objectifs assignés par le système de formation militaire». Il a appelé la promotion sortante à faire preuve de davantage de «discipline, d'abnégation, de dévouement et de solidarité, tout en s'armant de volonté et de patriotisme en vue de faire honneur au serment des martyrs de la Révolution nationale». Après la prestation de serment, la promotion sortante a remis le drapeau à la promotion qui lui succède, outre la remise des diplômes aux élèves lauréats.

La promotion sortante a été baptisée au nom du chahid de la Révolution nationale, Abdeslam Larbi. À l'issue de cette cérémonie, des exhibitions militaires et sportives ont été exécutées par les élèves de l'école. Né le 5 février 1932 à Rouiba, le martyr Abdeslam Larbi a grandi au sein d'une famille révolutionnaire. Il a perdu son père et son frère, lors de la guerre de Révolution nationale.

Il fut l'un des membres actifs des Scouts musulmans algériens en 1949, puis est devenu moussabil jusqu'en 1955. Il a participé à trois importantes opérations militaires contre l'armée de l'occupation française dans les régions de Rouïba, de Bordj El-Kiffan et de Djisr El-Tork entre Herraoua et Réghaïa. Suite à ces opérations, il a été recherché par les autorités coloniales.

Il décide alors de rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1956. Il est tombé au champs d'honneur, le 11 octobre 1956, aux côtés du commandant Ali Khoja, dans la région de Haouch Benmerabet (commune de Bord El-Kiffan). (APS)