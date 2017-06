Ecole de l’aviation militaire de Tafraoui : 47e promotion des élèves officiers

En présence du Commandant des Forces aériennes, le général major Abdelkader Lounès, des autorités civiles et militaires, et de leurs familles, les élèves officiers de la 47e promotion de la prestigieuse École de l’aviation militaire de Tafraoui à Oran (4e session depuis l’instauration du LMD) ont franchi, avant-hier soir, le premier pas de leur carrière professionnelle dans l’Armée de l’air. Cette promotion porte le nom du chahid Merah Abdelkader alias Baghdad. L’École de Tafraoui pour l’aviation militaire a vibré, avant-hier, au rythme des youyous et des applaudissements des familles des élèves sortants, venus des quatre coins du pays pour partager la joie et le bonheur de leurs enfants qui se sont vu décorer et remettre leur diplôme par leurs plus hauts responsables hiérarchiques. Après inspection des carrés organisés à la place de rassemblement de l'ESA, le commandant de l'école, le général Hamid Boumaiza, a abordé, dans une allocution prononcée à l’occasion, les grands axes de la méthodologie de formation des élèves pilotes, au plan à la fois théorique et pratique, technique et scientifique. «Ceci va permettre aux officiers sortants d’assumer leurs missions avec professionnalisme et maîtrise», lit-on dans un document remis à la presse. Le premier responsable a salué, à l’occasion, les qualités des stagiaires des pays amis figurant dans cette promotion, parmi eux le Mali, la Mauritanie et le Congo. Le spectacle aérien a compris plusieurs toiles, dont celle d’un escadron portant le drapeau national. Né le 6 mai en 1931 à Misserghine (Oran), Merah Abdelkader est issu d’une famille très pauvre et avait un seul frère qui est mort dans une opération fidaï. Obligé à accomplir le service militaire dans une caserne à Sidi Bel-Abbès, le défunt rejoindra la Révolution de façon secrète, en effectuant un travail de sensibilisation et d’organisation des jeunes soldats algériens au sein de la même caserne, jusqu’à ce qu’il reçoit l’ordre de fournir et d’approvisionner les moudjahidines en armes. Une mission qu’il a accomplira avec un grand succès. Il mènera plusieurs batailles contre les forces coloniales, avant de tomber au champ d’honneur le 14 juillet 1961, suite à un raid sauvage de l'aviation coloniale française. La cérémonie a été clôturée par une soirée musicale animée par des chanteurs de différents genre et rythmes de la musique algérienne.

Amel Saher