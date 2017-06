ANP, sorties de promotions : Priorité au professionnalisme

Le général major Menad Nouba, commandant de la Gendarmerie nationale, était jeudi à Sétif, où il a présidé une cérémonie de sortie de 4 promotions, la 57e du genre, baptisée au nom du chahid Adjiri Abdelkader, comptant 1.409 agents de la police judiciaire et 120 gendarmes dans la spécialité «Administration», ainsi que 3 autres promotions déjà baptisées, dont la formation s’intègre dans le cadre de la stratégie de perfectionnement mise en œuvre par le haut commandement.

Il s’agit d’une promotion de 601 gradés, officiers de la police judiciaire, une promotion du brevet militaire professionnel du premier degré «administration» et une promotion du brevet militaire professionnel du deuxième degré «administration» qui compte 60 gradés.

Cette cérémonie, qui s’est tenue à l’École des sous-officiers de Sétif, aura permis une fois encore de relever les avancées extraordinaires enregistrées par la Gendarmerie nationale. Des avancées d’autant plus importantes qu’elles consacrent à la formation de haut niveau, une place importante et permet ainsi à cette institution, forte de son ouverture sur les hautes technologies, de faire front au crime sous toutes ses formes.

Le colonel Madaoui Mohamed, directeur de l’École de sous-officiers de Sétif, intervenant à l’ouverture de cette cérémonie, ne manquera justement pas de mettre en évidence tous ces aspects liés à la consolidation des acquis, au développement et à la modernisation du système de la formation, avec des programmes ambitieux tendant à hisser cette institution à la place qui doit lui revenir parmi les grandes institutions.

Il fera état des efforts consentis à tous les niveaux par le haut commandement de la Gendarmerie nationale à l’effet de conférer à cette institution sécuritaire, un haut degré de compétence et de professionnalisme qui s’inscrivent dans la dynamique du développement et des mutations sociales, et abondent dans le sens des aspirations de paix et de sécurité.

Comme il ne manquera pas de souligner les niveaux de formation physique, professionnelle et militaire qu’auront reçue les composantes des promotions sortantes. Une formation équilibrée et complémentaire, dit-il, qui va dans le sens des exigences de la fonction et s’inscrit dans la dynamique de l’ANP.

Menad Nouba, qui procédera auparavant à l’inspection des promotions sortantes et à la remise des diplômes et grades aux lauréats de ces promotions, assistera à des exhibitions sportives et de combat, cela avant de visiter plusieurs ateliers pédagogiques au niveau desquels il exhortera l’ensemble des cadres à être constamment au diapason des technologies de pointe à l’effet de consolider le degré de professionnalisme. Comme il assistera, au niveau de l’amphithéâtre de cette école, à une démonstration d’une scène de crime traitée par les gradés de la 57e promotion, avant d’honorer les membres de la famille du chahid Adjiri Abdelkader, soulignant que cette baptisation est une juste reconnaissance à l’endroit de nos martyrs, pour les sacrifices consentis durant la glorieuse Révolution de novembre.

