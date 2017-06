Formation professionnelle à Tlemcen : de nouvelles spécialités

De nouvelles spécialités seront lancées au niveau de la wilaya de Tlemcen, en prévision de la rentrée de septembre prochain, a-t-on appris de la directrice de la formation et de l’enseignement professionnels. Ciblant l’ouverture de 7.800 postes prévisionnels de formation répartis entre 116 spécialités, cette rentrée verra le lancement de nouveaux créneaux concernant l’installation de panneaux solaires, la production de corps gras, la mécanique des sols et l’exploitation de systèmes d’assainissement, a indiqué Mme. Zeddour Mohamed Brahim Hafida, en marge d’une cérémonie en l’honneur des lauréats du secteur pour l’exercice 2016/2017. Ces postes de formation seront répartis entre 2.725 stagiaires résidentiels, 1.326 en apprentissage et 1.785 de formations qualifiantes, très prisées par les jeunes, en plus des formations touchant la femme au foyer, les cours du soir et la formation des pensionnaires de centres de rééducation, a-t-elle précisé. Pour réussir cette rentrée prévue le 24 septembre, la direction lancera, de coordination avec les services de l’ANEM, CNAC et ANSEJ, une campagne d’information et de sensibilisation en destination des jeunes entre les 9 juillet et le 16 septembre prochains. Lors de cette cérémonie, 52 lauréats des 26 établissements de la formation professionnelle et de l’apprentissage de la wilaya ont été honorés. À cette occasion, des travailleurs du secteur admis à la retraite ont été distingués. Vainqueurs pour la seconde année consécutive de la coupe des écoles ou concours de gastronomie d’Alger, les trois lauréats de la wilaya de Tlemcen se sont vu remettre des cadeaux et prix.