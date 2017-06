Télé-densité internet : Un taux satisfaisant

La télé-densité internet globale en Algérie a enregistré 82,08% au 1er trimestre 2017, contre 71,17% en 2016, selon des chiffres du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, qui explique cette évolution, notamment par la progression du parc abonnés 3G et 4G fixe et mobile. Selon les chiffres du ministère obtenus par l’APS, le nombre total d’abonnés souscrits à l’internet fixe et mobile a atteint 33,815 millions à fin mars 2017, contre 29,538 millions d’abonnés en 2016, soit une augmentation de 4,28 millions d’abonnés, qui «s’explique principalement par la migration des abonnés GSM vers les réseaux 3G et 4G». Par catégories, le nombre d’abonnés à l’internet fixe, qui était de 2.859.157 en 2016, a atteint 2.954.083 à mars 2017, alors que pour l’internet mobile, le nombre abonnés était de 26.679.543 en 2016, avant d passer à 33.815.995 à mars 2017. Les chiffres du ministère montrent dans ce sens que la télé-densité internet fixe, c’est-à-dire le taux d’accès internet par rapport à la population, est passée de 6,88% en 2016 à 7,17% à mars 2017. Estimant que la mise en œuvre du programme de développement «permettra de passer à plus de 7 millions de foyers à l’internet fixe à l’horizon 2022», le ministère indique que «le taux de pénétration de l’Internet dans les foyers passera, ainsi, de 43,40% en 2017 à 81% à fin 2022, sachant que la connexion d’un foyer ou toute autre communauté (académique, administrative ou industrielle) permet le partage d’accès à Internet et la démultiplication du nombre d’utilisateurs». À cet effet, l’Algérie «compte raccorder l’ensemble des foyers au réseau fixe très haut débit en garantissant une qualité optimale et des débits allant jusqu’à 100 Mbps, voire plus», souligne la même source, qui rappelle que «500.000 nouvelles lignes en FTTH sont en cours de déploiement par Algérie Télécom qui a engagé, par ailleurs, la modernisation de 500.000 lignes du réseau existant». Algérie Télécom «vise à raccorder, d’ici la fin de l’année, l’ensemble des zones industrielles et offrir à chaque entreprise implantée dans ces sites une liaison d’une capacité pouvant aller jusqu’à 1 Gbits», ajoute la même source. S’agissant de la télé-densité internet mobile, elle est passée de 64,28% en 2016 à 74,91% à mars 2017, soit une évolution nette de 14,20% due à l’augmentation du nombre d’abonnés au réseau 4G. Par ailleurs, les chiffres du ministère indiquent que l’étendue du réseau national à fin mars 2017 est de plus de 85.514 km de fibres optiques et de plus de 40.215 km de faisceaux hertziens. Pour ce qui est de la bande passante internationale, la même source note qu’Algérie Télécom «est en train d’augmenter cette bande afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs nationaux», relevant qu’en mars 2017, une capacité de 910 Gbits est exploitée pour les clients d’Algérie Télécom, contre une capacité de 630,15 Gbits en 2016.