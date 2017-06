Prochain mouvement dans le corps des walis

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé qu’il sera procédé prochainement à un mouvement dans le corps des walis et à la promotion de wilayas déléguées en wilayas munies de toutes les prérogatives, et ce avant les élections locales.

M. Tebboune a précisé que «nous nous attendons à ce qu’il y ait prochainement un mouvement dans le corps des walis, en vue de remplacer ceux qui ont rejoint l’équipe gouvernementale, d’autant plus que certains walis délégués seront promus walis». Rappelant que le mouvement dans le corps des walis relève des prérogatives du Président de la République, le Premier ministre a indiqué que le retard accusé dans la désignation des walis n’a eu aucun impact sur le fonctionnement général, et que les secrétaires généraux s’acquittent de la mission du suivi des affaires des wilayas par intérim. À ce titre, M. Tebboune a affirmé qu’«actuellement, la détermination des critères propres à la création des wilayas déléguées dans les Hauts-Plateaux prend son cours, et que la promotion des wilayas déléguées, créées depuis deux années, en wilayas munies de toutes les prérogatives, en vue de les intégrer dans les élections prochaines, pour qu’elles puissent installer leurs assemblées respectives». S’agissant des prochaines élections (communales et de wilaya), M. Tebboune a assuré qu’elles auront lieu entre «novembre et décembre prochains», notant que la détermination des dates exactes relève des compétences du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.