Le plan d’action du gouvernement adopté par le conseil de la nation : cap sur le changement structurel

Des explications détaillées sur l’action que le gouvernement compte engager sur le terrain, accompagnée d’importantes décisions certifiant de la volonté de l’Exécutif d’insuffler une nouvelle dynamique de développement dans divers secteurs. C’est en cela qu’a consisté la majeure partie de l’intervention du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a répondu, ce jeudi, aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la nation au sujet du Plan d’action du gouvernement.

Cette «nouvelle feuille de route» de l’Exécutif a été adoptée, par la suite, par le biais d’une motion de soutien approuvée par les sénateurs, lors d’une séance plénière tenue sous l’égide du président de cette institution, M. Abdelkader Bensalah. Dans son allocution, le Premier ministre fera part d’entrée qu’il avait lui-même signé le décret exécutif portant création d’une inspection générale rattachée aux services du Premier ministère et dont les principales missions se rapportent à la mise en place des mécanismes de contrôle minutieux des deniers publics et de la passation des marchés publics. À ce propos, le Premier ministre explique, lors d’une conférence de presse qu’il a animée, à l’issue de la présentation du Plan d’action au Conseil de la nation, que cette nouvelle inspection «interviendra en soutien au travail mené par les autres organismes de contrôle», écartant par là-même, tout chevauchement des prérogatives avec la Cour des comptes, et l’Inspection générale des finances. «Actuellement, tous les ministères et les sociétés ont leurs propres inspections», a-t-il rappelé, précisant que «la future inspection générale constitue l’inspection des inspections ministérielles et des collectivités locales». Autre annonce ne manquant pas d’importance faite par Abdelmadjid Tebboune, celle portant sur son instruction qu’il a adressée au Conseil national économique et social (Cnes), ainsi qu’aux ministères du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille, qu’il a chargés de préparer une «large consultation nationale pour redresser l’effort social de l’État». «Nous avons chargé le Conseil national économique et social (Cnes), les ministères du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale à l’effet de préparer une large consultation nationale sur le redressement de l’effort social de l’État, et nous espérons installer une Commission consultative nationale avant la fin juillet ou juste après», a-t-il précisé. La Commission en question «entamera ses travaux dès son installation pour définir les grandes orientations et les principaux contours des réformes devant être introduites au système des transferts sociaux de manière à réaliser une plus grande justice sociale et préserver les acquis sociaux et la durabilité du modèle social algérien», a ajouté le Premier ministre.

Il est d’ailleurs revenu sur cette décision, lors de la conférence de presse, pour plaider en faveur de l’importance de faire valoir une «démarche commune», soit d’une vision consensuelle, à travers la définition des voies et moyens de cette nouvelle politique par laquelle il est attendu de réorienter l’effort social de l’État. M. Tebboune préconise en ce sens que «le consensus escompté examinera les grands axes de la nouvelle politique publique qui sera consacrée par l’État pour la protection et la consolidation des acquis sociaux, notamment en ce qui concerne le soutien des franges vulnérables, voire la classe moyenne, à même de permettre une égalité sociale plus large». Ensuite, a-t-il ajouté, «le dossier sera soumis aux spécialistes qui seront chargés de déterminer les mécanismes procéduraux en vue d’apporter le soutien aux vrais bénéficiaires, soit sous forme de cartes de crédit ou via le versement des subventions dans les comptes bancaires des franges vulnérables à revenu limité ou par l’octroi direct de chèques». Toujours est-il que de l’avis du Premier ministre, «le consensus national autour des questions importantes pour le pays est devenu indispensable, affirmant que les portes du gouvernement demeurent ouvertes à l’ensemble des acteurs politiques et économiques, ainsi qu’aux partenaires sociaux, en vue de travailler de concert pour mettre en place une feuille de route servant à réorienter l’effort social de l’État».

Prévaloir le dialogue dans le traitement des revendications



L’État est soucieux de faire prévaloir la voie du dialogue et les solutions consensuelles dans son traitement des différentes revendications qui lui sont soumises, et sa main restera toujours «tendue aux jeunes fourvoyés», a affirmé par ailleurs le Premier ministre. Il évoque à cet effet la question de la paix civile, invitant les différents services de l’État à «faire prévaloir la voie du dialogue et les solutions consensuelles dans leur traitement des différentes questions et revendications qui leur sont soumises», et à «toujours tendre la main aux jeunes fourvoyés». Il a, toutefois, rappelé que ces mêmes services «resteront fermes et rigoureux face à ceux qui recourent à la violence morale, verbale ou physique ou tentent d’entamer la paix et la stabilité du pays». Au volet juridique, M. Tebboune a indiqué que le gouvernement, «conscient de la nature de la nouvelle législature, œuvrera à accélérer la cadence de la présentation des différents mécanismes législatifs, notamment ceux liés à la consolidation des droits et de la liberté d’expression et d’information, et à l’ancrage des fondements de la démocratie». «Les textes juridiques et règlementaires à eux seuls ne suffisent pas, il convient de les ancrer par la pratique et une prise de conscience collective, outre le fait d’asseoir une société libre qui se soucie des droits d’autrui», a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agissait de «l’essence même de la réconciliation nationale». Face aux sénateurs, le Premier ministre a mis l’accent par ailleurs sur les acquis consacrés dans divers secteurs d’activité, grâce à la mise en œuvre des différents programmes quinquennaux initiés par le Président de la République, depuis 1999 à ce jour.

À titre d’indication phare, il cite le domaine de l’agriculture dont la valeur de la production est passée de 9,3 milliards de dollars en 1999, pour atteindre les 30 milliards de dollars actuellement. Dans le domaine des ressources hydriques, le Premier ministre avance le chiffre de 92% du taux de couverture nationale, non sans insister sur le fait que «les grands projets de transfert d’eau, seuls l’Algérie et les USA ont pu les réaliser». «Nous avons pu faire bénéficier les citoyens de l’eau sur 750 kilomètres», a-t-il appuyé. Dans la même optique, le Premier ministre cite également les chiffres liés aux structures de l’Éducation et de l’enseignement supérieur. Le secteur de l’Éducation dispose de 18.826 écoles primaires, 4.427 CEM, 2.370 lycées, tandis que pour l’enseignement supérieur, on compte quelque 97 universités et centres universitaires. Dans un autre chapitre, le Premier ministre a abordé la question du chômage, dont le taux a augmenté, selon les dernières statistiques, à 10.8 %, contre 9.7%. Pour ce qui est du domaine du logement, le Premier ministre parle «d’une véritable impulsion qui sera de mise dans les toutes prochaines années. Il a nié au passage l’existence d’un million de logements inoccupés. Le Premier ministre a qualifié par ailleurs «d’urgente et d’indispensable», la réforme des banques et les sociétés financières publiques afin qu’elle deviennent «des instruments efficaces au service de l’économie». «Les banques publiques, à l’état actuel, fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes, et notre action vise à les faire sortir de ce mode classique, pour qu’elles deviennent une vraie locomotive pour la relance de la croissance et l’accompagnement du climat général des affaires et de l’investissement », a-t-il argué.



Vers la création de la banque de l’habitat



Le Premier ministre a annoncé en outre que des études sont en cours pour la création d’une nouvelle banque qui portera le nom de «Banque de l’habitat», en commun entre la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP-Banque), et la Caisse nationale du logement (CNL), qui prendra en charge tous les dossiers en relation avec le financement de l’habitat et de l’immobilier. Par ailleurs, M. Tebboune a réaffirmé l’attachement de l’appareil exécutif à «attirer la masse monétaire colossale circulant dans le marché parallèle vers le circuit formel», affirmant que le gouver­nement étudiera plusieurs options en impliquant des experts et spécialistes en finances, en vue de fixer des mécanismes souples et pratiques à même de mener à bien cette opération. Lors d’une conférence de presse, qu’il a animée au Conseil de la nation, le Premier ministre fera savoir qu’«il respecte les avis en faveur de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC». Cependant, «les priorités de l’étape actuelle requièrent la diversification de l’économie, la consolidation de la compétitivité de la production nationale et le renforcement des exportations», a-t-il expliqué. «Aujourd’hui, nous vivons dans un monde dans lequel nous devons multiplier nos efforts de défense de nos intérêts économiques et de protection de notre économie contre la mondialisation dévastatrice qui ne reconnaît aucune limite et qui bannit tout ce qui est national, car l’étape actuelle l’exige», a-t-il ajouté, rappelant que «la protection de l’économie est un droit souverain et nous nous y penchons sans relâche en vue de consacrer ce droit, sans toutefois faillir à nos engagements avec les partenaires étrangers». Le Premier ministre appuie son propos en rappelant que tous les accords conclus par l’Algérie avec les partenaires étrangers comportent «des articles portant sur le protectionnisme» qui autorisent l’Algérie à appliquer actuellement des dispositifs et à adopter des dispositifs réglementaires sur le plan du commerce extérieur. À ce titre, il a précisé que l’interdiction qu’applique l’Algérie concernant l’importation de certains produits fabriqués localement s’inscrit dans le cadre de la protection, l’encouragement et la diversification de l’économie, ainsi que la préservation de l’emploi, affirmant qu’il avait noté une grande compréhension de la part des missions économiques de l’Union européenne, à propos des mesures prises par l’Algérie en ce sens. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que les réserves de changes sont à 107,8 milliards de dollars actuellement, après avoir atteint 114 milliards à fin décembre 2016.

Karim Aoudia

ILS ONT DIT



M . Hachemi Djiar, président du groupe parlementaire du tiers présidentiel

«La responsabilité qui incombe aujourd’hui au gouvernement exige plus que jamais de mettre l’accent sur l’aspect pratique, c’est-à-dire les modalités de sa mise en œuvre. L’application effective sur le terrain est une condition pour restaurer la confiance des Algériens dans leur Administration».



M. Mohamed Zoubiri, président du groupe parlementaire du FLN

«L’application rigoureuse est la voie idoine pour obtenir des résultats efficients sur le terrain et, partant, renforcer la confiance du peuple en les institutions de l’Etat, mais aussi concrétiser la notion de véritable décollage économique». «Le temps est venu, pour les entreprises nationales, de s’orienter vers de nouveaux horizons avec pour objectif la création de plus de richesse, de postes d’emploi et d’œuvrer à atteindre un niveau de compétitivité leur permettant d’accéder aux marchés extérieurs».



M. Abdelmadjid Bouzeriba , président du groupe parlementaire du RND

«Passer de la transition au décollage» en œuvrant à réaliser, dans les plus brefs délais, des taux de croissance économique. En dépit des grandes avancées réalisées par l’Algérie en matière de réformes économiques et financières, le climat d’investissement dans le pays nécessite de nouvelles mesures «plus audacieuses».