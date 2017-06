BAC 2017 : session spéciale du 13 au 18 juillet

La décision n’a pas plus à tout le monde, notamment les syndicats de l’éducation, mais la session spéciale au profit des candidats du Bac exclus pour cause de retard lors du premier examen aura bel et bien lieu.

Le Président de la République en a décidé ainsi. Après en effet l’annonce faite par le Premier ministre lors de la présentation du plan d’action du gouvernement devant l’Assemblée populaire nationale, les choses se sont accélérées. Désormais, on connaît la date de cette session spéciale. Et c’est encore une fois, Abdelmadjid Tebboune qui l’a révélée, jeudi dernier, devant le Conseil de la nation. Ce sera du 13 au 18 juillet avec une pause le 14 juillet qui correspond à vendredi. Le gouvernement, à en croire le ministère de l’Education nationale, hésitait entre deux périodes dont la première prendrait effet à partir du 7 juillet même si cette journée correspond également à vendredi. Finalement, on a opté pour la période du 13 au 18 juillet. Le Premier ministre avait rappelé à cette occasion que toutes les prérogatives pour l’organisation matérielle de cette session qui doit se dérouler dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu lors de la session du mois de juin ont été octroyées à la ministre de l’Education nationale. Reste à présent à déterminer avec exactitude le nombre des candidats concernés par cette seconde session du Bac 2017. Si certaines sources avancent le chiffre de 10.000 candidats, d’autres n’hésitent pas à multiplier ce nombre par 10. D’autant plus que la première responsable du secteur, Nouria Benghebrit, avait révélé l’absence lors du premier jour de l’examen de 11% des candidats, dont 10% sont dans candidats libres. On n’en sait rien si la cause de cette absence est liée au retard où tout simplement, il s’agit d’un boycott de l’examen, chose qui n’est pas à écarter pour un grand nombre des candidats libres qui décident à la dernière minute de ne pas passer le Bac. En tout cas, ils étaient, au total, 767.0701 candidats, dont 491.298 scolarisés et 270.403 libres, inscrits pour tenter d’arracher le précieux sésame en vue de rallier l’université. Pour la SNAPESTE de Meziane Meriane, le chiffre exact des retardataires s’élève à 8.396 candidats, dont 5.088 candidats libres et 3.308 scolarisés. Alger compterait à elle seule 782 cas. Ce qui est certain, c’est que les syndicats ne sont pas d’accord avec cette décision. Ils assurent en effet que des retardataires, il y en aura chaque année et affirment souhaiter « attendre les résultats » et organiser une session spéciale pour « tous ceux qui ont échoué, dont les retardataires ». Une manière, selon eux, de mettre tout le monde sur un pied d’égalité.

S. A. M.