Mascara : Arrestation de cinq dealers

Poursuivant leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à travers le périmètre urbain, les éléments de la Brigade de lutte antistupéfiants, relevant de la sûreté de wilaya de Mascara, ont réussi à arrêter 5 dealers de psychotropes âgés entre 29 et 35 ans, avec la saisie de 185 comprimés hallucinogènes, et ce suite à l’exploitation d’un renseignement qui leur est parvenu, indiquant qu’un groupe d’individus à bord d’un véhicule revendaient des stupéfiants au niveau de la sortie ouest de la ville de Mascara. Les éléments de la Brigade ont alors mis en place un plan parfait en plaçant le véhicule en question sous surveillance avant de l’appréhender. Il y avait deux individus à bord, lesquels ont été soumis à la fouille au corps, ce qui a permis de retrouver sur l’un d’eux 15 plaquettes de psychotropes contenant au total 150 comprimés. Les deux suspects ont alors été arrêtés et conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte sur les faits qui leur sont reprochés. L’enquête a abouti à l’arrestation de trois autres individus et à la saisie de 8 autres comprimés psychotropes. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects qui ont été présentés devant la justice qui a placé deux d’entre eux en détention, le troisième sous contrôle judiciaire tandis que les deux autres ont bénéficié de liberté provisoire.

A. Ghomchi